毛孩独留在家易拆屋 内地狗狗幼稚园爆红

内地宠物市场持续升温，上海、浙江湖州等地近年兴起「狗狗幼稚园」宠物日托服务。该类服务参照人类幼儿园的营运模式，狗狗每天早上由「校车」接送入园，白天玩游戏、上社交训练课，午休甚至有专人为狗狗们弹奏钢琴，傍晚再由主人接回家，部分高端幼稚园月费破万（人民币，下同）。多名宠物主人认为，幼稚园提供标准化照顾、科学饮食及集体社交，既能提升狗狗的幸福感，又能解决「上班族养宠难」问题。

上海「宠四季」宠物幼稚园创始人王先生向《钱江晚报》介绍，前年10月起，他在上海和湖州各开设了一间门店。园内没有传统宠物店的笼舍和刺鼻气味，而是参照「人类幼稚园」模式安排活动，从晨练、入园健康检查，到午休、晒太阳，再到下午的社交礼仪课、嗅闻游戏、障碍跑等，一天时间表安排得满满当当。活泼小狗聚在一起释放精力，害羞小狗们则可在安静环境中慢慢建立自信。

内地宠物市场持续升温。中新社

午休时间安排专人弹奏钢琴

上海另一间名为「Paw3」的狗狗幼稚园，同样主打高品质全日托服务。除日常互动游戏、障碍赛挑战、新鲜手作点心供应外，园内还设有狗狗专用跑步机，满足宠物日常运动需求。午休时间，还会有专人为狗狗们弹奏钢琴。

随着养宠观念迭代，「送毛孩子上学」已成为都市养宠新潮流。在上海工作的韩女士饲养了一只边境牧羊犬「糖糖」，它正在狗狗幼稚园「上学」。每天早上8时，一人一犬便会一起出门，傍晚6时再一起回家。「这是最理想的状态」，韩女士表示，糖糖曾因独留在家感到焦虑而「拆家」，但开始上幼儿园后，每天有同伴玩耍、接受训练，回家就变得乖巧安静，「有专业老师照顾，还有小伙伴陪伴，比独自在家幸福太多」。

养了一只泰迪犬的陆先生，每月花费近4000元送狗狗上幼稚园，他将这笔钱看作对宠物健康的投资，「泰迪精力旺盛，每天在家憋得难受。幼稚园全天开放活动空间，还有户外锻炼，（狗狗）精力得到充分释放，性格也更开朗」。

饲主视学费为宠物健康投资

收费方面，「宠四季」创始人王先生表示，目前幼稚园大型犬收费每天218元、小型犬每天180元，收费包括了接送服务。每天到幼稚园「上课」的狗狗稳定在6只到12只之间，数量不多，「小班教学」令每只狗都能得到充分照顾。

他直言，狗狗幼稚园的核心价值在于行为引导与心理健康，教师会矫正狗狗爱扑人或乱叫的习性，帮助改善乱小便等问题，帮助牠们融入群体生活。对宠物主人而言，这种模式能大幅减轻养育压力。

宠物消费市场规模达3126亿

这门生意的底气，来自快速扩张的宠物经济。据宠物行研机构Pet Data估计，去年中国城镇宠物消费市场规模已达3126亿元，2028年有望突破4050亿元。

不过，杭州某高校教师王女士也坦言，当宠物被赋予更多「孩子」般的角色，人们对牠们的陪伴品质、心理健康、行为习惯也提出了更高的要求。宠物幼稚园能否真正解决「上班族养宠难」痛点，又能否在价格、安全、标准化服务之间找到可持续平衡，仍待市场验证。

《星岛》中国组