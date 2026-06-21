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Lululemon千人冒雨瑜伽 被批是个草台班子

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更新时间：09:23 2026-06-21 HKT
发布时间：09:23 2026-06-21 HKT

继长城活动用日本太鼓后，加拿大服装品牌Lululemon近日组织逾千人「雨天练瑜伽」再度引发争议。有网友批评，「没有雨天预案，也是个草台班子」。

6月13日，Lululemon在上海北外滩举办大型户外瑜伽嘉年华活动，吸引近1300人参与，但中途遇上暴雨，因品牌缺乏应对突发天气状况的预案，导致参加者冒雨练瑜伽。

相关新闻：朱一龙太鼓风波｜Lululemon长城活动被踢爆用日本太鼓 涉虚假宣传主办方致歉

此前长城打日本太鼓挨轰

在社交媒体上，有参加者发帖表示不满，「再也不会参加lulu的活动，瑜伽垫是湿的，东西是没地方放的，臂展是展不开的，活动时间是会被推迟20分钟的，说话是会被骂的，毕竟免费的还想怎样呢？」还有人嘲讽，千人雨中瑜伽的现场画面，酷似电影《周处除三害》的邪教场景，观感引发不适。 Lululemon方面尚未对此事做出公开回应。其官方旗舰店客服则表示，「实在抱歉，已经记录了您反馈的情况。」

5月30日，Lululemon在长城举办宣传活动，品牌大使朱一龙被指表演环节击打日本鼓，而非声称的复刻唐朝羯鼓，引起争议。Lululemon6月16日发布声明致歉，称由于在相关专业认知上的局限，未能在前期充分识别潜在争议，已下架所有相关宣传。

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