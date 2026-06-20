家长注意｜西安女司机揸Benz 两女童违规「出天窗」遭检举受罚｜有片

家长带儿童乘车切记注意安全，切勿纵容危险行为。在陕西西安，近日发生一宗令人捏一把汗的马路惊魂事件。一辆白色平治（Benz，内地称奔驰）私家车在马路上正常行驶期间，车顶天窗突然打开，随后两名女童竟将上半身完全探出车顶随风摇摆，极为惊险，过程被后方车辆拍下并上载至网上。网民纷纷怒轰家长「无知、危险」，直言「一个急煞车，孩子就会飞出去」。当地交警周六（20日）证实已介入调查，涉事女司机已被传唤至交警队接受处置。

网民怒轰：出事后悔一世

综合内媒《红星新闻》等报道，事发于周五（19日）。有西安网民在短片平台分享影片指，在临潼区108国道附近，一辆正常行驶的白色平治车内，天窗突然开启，两名女童随即攀爬并将大半个身体探出车外。画面显示，车辆当时车速不慢，车顶强风将女童的头发和衣服吹得四处摆动，两名女童则兴奋地不停向四周张望，完全没有意识到身处险境。

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影片曝光后随即引来排山倒海的批评。大批网民直斥家长纵容「马路炸弹」行为，留言怒轰：「这个危险得很，一个急煞车，孩子就飞出去了，到时候悔得肠子都要断了！」、「这不是爱孩子，这是在害孩子。」

女司机辩称「没注意」

临潼区交警部门20日上午表示已迅速对此事开展调查。涉事平治女司机接受内媒电话访问时解释，当时她正开车和表妹前往取东西，两名女童坐在后座。她声称自己在前排开车，并未注意到后排的孩子私自打开天窗并探出身体。

女司机称：「（孩子们）就开了那么一两分钟吧，我一发现就赶紧叫她们下来，并狠狠地收拾了她们一顿。」她证实今日已收到临潼警方的通知，正准备前往交警队配合调查并接受处置。

涉妨碍安全驾驶

内地警方指出，行车时将身体探出天窗属于严重的交通违法行为。根据内地交通法例，此类行为可被认定为「驾驶人存在妨碍安全驾驶的行为」，对驾驶者有明确的处罚先例。此前，山东菏泽警方亦曾处理同类网民举报案件，最终对涉事司机处以扣3分及罚款50元人民币。

警方提醒，车辆在高速行驶或急煞车时，探出天窗的儿童极易因惯性被抛出车外，或被路旁的树枝、限高栏等障碍物碰撞，甚至可能因天窗自动防夹功能失效而夹伤，家长必须严格履行监管职责，锁好车门窗安全锁。