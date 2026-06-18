捉奸现场留字「爱上你是错」！四川已婚男女同居15年诞子 遭正室举报8年判囚

四川巴中市发生一宗罕见的重婚案。一对各自拥有家庭的男女在打工期间互生情愫，竟抛家弃子以夫妻名义同居长达15年，期间更育有一名私生子。男方正室苦苦追查并持续举报8年后，警方最终立案起诉。法院一审裁定两人「事实重婚」罪名成立，分别判囚1年8个月及1年3个月。两人坚称没有领取结婚证而不构成重婚并提出上诉，案件目前正待二审宣判。

从小相识婚后打工重逢

综合内媒报道，涉案的48岁男子罗某与52岁女子闫某均为四川通江县人，两人从小相识，且各自已婚并育有子女。2009年，两人在河北唐山打工期间重逢并发展出婚外情，其后更以夫妻名义同居生活，并诞下一子。

法院判决。

正室持续举报8年

罗某的正室妻子获悉后，曾于2009年5月亲自从四川远赴唐山「捉奸」。虽然未能当场截获两人，但她在丈夫与闫某的住处桌上发现一张字条，上面写着「爱上你是我的错」，下款为闫某的名字。正室表示，自那次事件后，她便再也没有见过丈夫。多年来，她不断向法院提起刑事自诉及向警方报案，惟初期因证据不足未获立案，直至她持续举报8年后，警方终在2018年正式立案侦查。

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辩称无注册不算重婚

通江县法院一审审理查明，在2009年至2016年间，罗某与闫某在各自未解除婚姻关系的情况下，长期以夫妻名义共同生活；即使闫某于2016年正式离婚后，两人仍继续同居。法院认定两人的行为已触犯内地《刑法》第258条，构成重婚罪。

庭审期间，罗某与闫某极力辩称，两人从未领取过结婚证，因此不应构成重婚罪。惟法院严正指出，只要是有配偶者与他人以夫妻名义同居生活，即使没有正式登记注册，在法律上仍构成「事实重婚」。

一审法院最终判处罗某有期徒刑1年8个月，闫某有期徒刑1年3个月。两人对判决不服，随后上诉至巴中市中级人民法院。二审已于本月16日开庭审理，历时约5小时，两人依然坚称不构成重婚罪，法官未有当庭宣判。