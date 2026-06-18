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驻京观察：中国会否成为全球领导者？

即时中国
更新时间：08:51 2026-06-18 HKT
发布时间：08:51 2026-06-18 HKT

官方昨日发布全球治理白皮书，传递中国的大国定位，阐释中国推动全球治理变革的理念与行动。伴随中国国际影响力扩大，国际社会始终存在一个核心疑问：体量稳居世界第二的中国，未来会否谋求成为全球领导者？清华大学战略与安全研究中心主任达巍昨日指出，中国综合实力尚未具备支撑全球领导地位的条件，亦无意取代美国充当全球领导者。

达巍在中国人民大学区域国别研究院发表演讲表示，近代以来，中国是全球首个尚未迈入发达国家行列、却跻身世界强国的国家。从基本国情来看，中国体量优势突出，同时依托共建「一带一路」、经贸往来、人文交流，以及和广大发展中国家反对西方霸权的共同诉求，全球影响力稳步提升，但中国整体发展水平尚未达到「先进」的程度。

相关新闻：中国发表全球治理白皮书 今秋雄安首办论坛

他用通俗比喻点明差距：庞大经济总量如同一身「脂肪」，而真正的全球领导力，需要顶尖的科技、繁荣的哲学社会科学、普遍富足的民生等硬核「肌肉」全方位打底，现阶段中国并不具备这一基础。同时，全球领导地位还需要一套成熟、具备全球吸引力的系统性意识形态作为支撑，这也是当前中国难以补齐的关键条件。

达巍并以美国的崛起历程作为参照展开对比，美国在成为全球第一大经济体50余年后，才逐步搭建起人类历史上首个完整的全球性制度霸权。这套制度体系贯通经济、金融、军事、产业等各大领域，各国不同程度嵌入这套框架，其制度化覆盖范围、全球渗透力度前所未有，也让美国长期掌握稳固且强大的全球主导权。

反观当下中国，发展不平衡不充分问题依然突出，现代化建设仍有漫长道路要走。他指出，必须保持谦虚谨慎、戒骄戒躁的清醒认知，虽然中国的全球影响力日益扩大是客观事实，但构建全球领导权并不现实，谋求全球领导地位也从来不是中国的发展方向。

杨浚源 

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