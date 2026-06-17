大胆车︱桂林12岁童高速公路狂飙6小时 被截谎称22岁患矮小症︱有片

广西15日发生离谱驾大胆车事件，有12岁童偷了邻居汽车，在高速公路狂奔6小时，因利是用光无钱付路费，被揭发未成年。小童起初仍死撑已22岁，但因患「矮小症」才身高与年纪不相称。

利是用光无钱付路费揭发

据桂林交警消息，驾大胆车的12岁男童骆某某，15日于茂高速高田收费站时，因准备的利是钱用光，没钱付路费，被收费员截停，发现他样子明显是个孩子，但声称自己已经22岁，只是患了矮小症才不像成年人。

收费站报警，民警到场将骆某某及其驾驶的汽车移至安全区核查，确定他只有12岁。



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骆某某起初仍继续说谎，声称汽车是舅母的，自己是第一次开大胆车，目的地是到祖母家。

警方调查后，发现骆某某是偷取了邻居汽车，由象山收费站驶入G65包茂高速，途经永福、鹿寨、荔浦等，全程6小时，至没钱付路费才被拦下。

男童最后承认，是为了刺激与朋友一起自学驾驶，过去已曾偷偷开车多次。

由于骆某某未够14岁的处罚年龄，警方只严厉教育批评，责令家长严加管束。

网民则对事件另有意见，「犯罪成本太低」、「还能矮小症扯谎挺牛的」、「出了事家长又要找谁？」、「好像铁拳教育里的触法少年那一段」、「就是太魔幻了」、「放养的就是不一样」、「12岁就已经这么老练的扯谎了，未来很可怕」、「说谎也是张嘴就来…多可怕的孩子」。