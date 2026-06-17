惠州暴雨｜女子被激流冲倒 两外卖小哥逆流救人获全网激赞｜有片

广东惠州连日遭遇暴雨侵袭，多处出现严重水浸。6月15日下午，一名女子骑电动车途经大亚湾开发区石化大道西锦地繁花小区路段时，被湍急水流连人带车冲倒，在洪水中挣扎。危急关头，两名外卖骑手不顾危险冲入水中，合力将女子救起。救人一幕被市民拍下上传网络，引发全网点赞。

水深及膝二人合力抗急流

当日下午近2时，因突发暴雨无法及时排水，涉事路段形成湍急水流。一名骑电动车的女子试图通过时，瞬间被水流冲倒，连人带车被冲至道路安全岛防撞栏旁，情况万分危急。

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最先发现险情的是一名身著蓝色雨衣的外卖骑手何先生。他没有丝毫犹豫，立即停车踏入浑浊的积水中，快步冲向被困女子，伸手死死拽住女子及电动车，避免其撞击护栏。紧随其后，另一名身穿黑色雨衣的骑手罗先生途经此处，目睹险情后亦毫不犹豫停车，踏入湍急水流参与救援。

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何先生事后回忆：「当时听到有人呼救，我没多想就跑过去了。一开始我一个人拽不动，幸好另一位骑手赶来，我们一起才把人扶起来。」罗先生则表示，当时路面水深已几乎到膝盖位置，水流很急，「如果我们不去拉的话，很怕她呛水。」他又坦言：「帮了人，自己也很开心。」

二人合力将女子和电动车拖回安全地带，确认女子无碍后，没有留下姓名，默默离开现场。

全城寻人表彰

救人画面被附近网友拍下并发布至社交平台，迅速引爆网络。惠州市及大亚湾开发区相关部门高度关注，连夜透过路面监控、行业平台及社群渠道展开全城寻人行动，希望表彰善行。

6月16日，两名救人骑手陆续被找到。 美团平台已联系上二人，为他们申请了见义勇为现金奖励及「先锋骑手」荣誉称号，并安排表彰仪式。

