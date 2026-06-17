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湖北姊弟同遭邻居拐卖 相隔39年凭DNA团圆

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更新时间：16:30 2026-06-17 HKT
发布时间：16:30 2026-06-17 HKT

一场跨越近40年的寻亲之路，终于迎来最圆满的结局。湖北省阳新县一对亲姐弟在1987年遭邻居拐走，自此与家人失散。姐姐在9年前凭记忆寻亲成功，与亲生母亲相认，惟弟弟一直杳无音讯。直至今年5月，在警方与志愿者协助下，失散39年的弟弟终于被寻获。17日上午，两姐弟一同踏上回乡路，弟弟走到家门口时，向分别39年的老母亲「扑通」一声跪下，母子相拥痛哭，场面令在场所有人动容 。

卖至河北与父母仅隔10公里

据内媒《极目新闻》报道，这场悲剧发生于1987年6月。当时年仅6岁的姐姐王木云与2岁的弟弟陈迪金，在湖北阳新县龙港镇石下村的姑姑家门口玩耍，却被两名相识的邻居以「买饼干」为由诱骗拐走，随后被人贩子分别卖到河北邯郸农村的两个不同家庭。

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命运弄人的是，两姐弟虽然被卖到仅相隔约10公里的相邻村庄，但在过去39年里，他们在各自的收养家庭中长大，彼此互不相识，更不知道对方就是自己的至亲。

姊9年前上电视先寻回母亲

随着年纪渐长，姐姐王木云凭借儿时模糊的记忆，始终没有放弃寻亲。2015年，她成功在「宝贝回家」寻亲平台登记资讯，并在央视《等着我》栏目协助下，顺利回到湖北与母亲王梅香重逢。然而，找回当年一同被拐的弟弟陈迪金，成为了王木云和母亲此生最大的心愿。

今年5月，两地警方传来喜讯，经过DNA数据比对，终于成功锁定并寻获在河北生活、现已成家立业的陈迪金。

6月16日，两姐弟一同从河北出发，并于17日上午抵达故乡石下村。村口的家人和村民早已拉起横幅、燃放鞭炮夹道欢迎。这条短短数百米的回家路，陈迪金足足等了39年。

当陈迪金走到家门口，见到阔别近40年、双鬓斑白的母亲时，他当场下跪，母子二人紧紧相拥，泣不成声。姐姐王木云亦在一旁落泪，哽咽表示：「以前自己一个人回来，这次心情更激动，因为我终于把弟弟带回来见妈妈了。」这场迟到了39年的骨肉重逢，终于为这个饱经风霜的家庭，画上了圆满的句号。

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