机械人走入家庭陪吃饭逛街缅怀亲人 网友态度两极

主打情感陪伴的人形机械人能成为「家庭伙伴」吗？内媒采访发现，多数受访对象持谨慎保守态度，认为「有违自然规律，不接受」，但也有人相对开放，认为超仿生人形机械人或将在10年内成为中高档消费品。

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情感陪伴需活物要灵魂

「吓人！」，一位年轻已婚女性看到优必选超仿生人形机械人后告诉《经济观察报》，「半夜起来，他（男款）无论在哪我都能吓一跳。」她同时称自己也不会考虑买女款，「因为对伴侣与其相处有顾虑」。今年30岁未婚的宋先生则认为，短期内不可能看到在情感陪伴上媲美人类的人形机械人，「情感陪伴需要『活物』，需要灵魂」。

《经济观察报》报道，多数人对情感陪伴人形机械人持谨慎态度。一位60岁、育有两名子女的男性表示，这「有违自然规律，不接受」。但亦有受访者态度开放，40岁未婚的陈女士直言，从技术发展角度，相信超仿生人形机械人或将在10年内成为中高档消费品。24岁未婚的张小姐亦表示，当这类机械人像手机一样普及时，应该会买。

业界：机械人5年后做家务辅助

广东佛山一间机械人6S店技术人员霍俊杰认为，机械人进入家庭做基础家务辅助大约还需要5年，而要达到真正可靠、具备主观判断能力的程度，则需要更长时间。

在优必选创始人周剑构想中，U系列机械人未来可陪伴用户吃饭、逛街，甚至可以满足用户缅怀亲人的特殊需求。他曾预估，人形机械人未来单价约在2万至3万美元（约15万至23万港元）。