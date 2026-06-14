全球首款超仿生机械情人月底开售 男款西装霸总女款面容精致

「人形机械人第一股」优必选近日推出主打「情感陪伴」的超仿生机械人U1系列。男款身高183厘米，身穿西装，戴金丝眼镜，霸总风格；女款身高168厘米，面容精致。上线10天，U1系列预售超3800台，定金总额逾千万元（人民币，下同），本月底正式开售。据介绍，该机型支持外观定制，仅限成人购买。业内人士分析，核心客群料为庞大的单身独居青年、二次元爱好者等，需注意版权和伦理隐患。

优必选创始人周剑上月底宣布，公司推出全球首款主打家用情感陪伴的全尺寸超仿生人形机械人U1系列，并开启网上预售。其官方京东店舖客服回应《星岛》记者查询，指这款机械人已开始预定，定金每台3000元，公司将于6月30日开发布会，届时公布最终售价和产品细节，尾款将于7月16日凌晨开始支付。上线仅10天、尚未公布价格情况下，U1已获得近4000台预订单，仅定金就超千万。

「人形机械人第一股」优必选近日推出主打「情感陪伴」的超仿生机械人U1系列。抖音@尼古拉斯博

「人形机械人第一股」优必选近日推出主打「情感陪伴」的超仿生机械人U1系列。抖音@尼古拉斯博

「人形机械人第一股」优必选近日推出主打「情感陪伴」的超仿生机械人U1系列。抖音@尼古拉斯博

上线10天预定近4000台

据悉，U1系列有男女两款机型，其中男款身高183厘米、重42公斤；女款身高168厘米、重35.2公斤，两款机型均支援Wifi连接、单次充电续航时长为2至4小时。机械人搭载88个高自由度运动关节，配备「养成系」情感大模型和本地加密存储记忆，支持多维度外观定制，现已开启IP合作。

两款机械人外貌相当吸睛。宣传片中，男款机械人身穿修身西装，戴金丝眼镜；女款机械人正在化妆，眼影、腮红、高光一个不落。两台机械人能眨眼、会转头，「氛围感」拉满。有网友惊呼：「『机械人男模』『赛博女友』来了！」，但也有网友认为机械人反应略显迟缓僵硬，妆容不自然。此外，机械人能否双足行走和抓取物品等也备受网友关注。

《每日经济新闻》报道，资深「二次元」玩家小时（化名）对这款产品很心动，「如果能做成乙游（针对女性玩家群体研发制作的游戏，注重虚拟情感体验）的实体化AI仿生人，会卖爆的」。她认为，若价格控制在15万内，机械人卖得会很好。

在行业观察人士、广州智纹科技有限公司创始人陈松青看来，U1引发关注不是技术参数领先，而是首次把「人形机械人」做成了完整的情感消费品，「今年春晚的蔡明仿生机械人已经做了市场教育，优必选时机卡得很准。」

外观定制或存在版权问题

风险方面，陈松青指出，支持外观定制可能存在版权问题。若用户要求定制某位明星或名人的形象，厂商需承担肖像权审查的义务。福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪则指，极致拟真外观易让大众产生违和、恐惧心理，或将引发人际社交弱化、情感过度依赖等问题，行业缺乏对应伦理规范与监管标准，争议或将长期存在。

《星岛》中国组