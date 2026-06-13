北上注意｜深圳六大口岸严打二手烟 罗湖福田莲塘架空层全面禁烟

不少烟民习惯在出境前或入境后，即时在口岸外「吞云吐雾」，令各大口岸长期沦为二手烟重灾区。为改善通关环境，深圳市控烟办宣布，由今日（13日）起将在深圳客流量最高的六大陆路口岸展开控烟执法「车轮战」，严打违法吸烟行为，最高可被罚款500元人民币。经过专业测绘，福田口岸遮荫广场、罗湖及莲塘口岸的架空公共空间等「灰色地带」，已被明确划入禁烟红线。

网民怨沦「二手烟迷宫」

深圳是全国最大的口岸城市。截至今年5月初，经深圳各口岸出入境的人员已突破1亿人次，日均客流达82.5万人次，居全国之冠。然而，这个庞大的客流枢纽却长期被烟味围困。社交平台上充斥着投诉口岸二手烟的帖文，有网民形容部分口岸是「巨大的二手烟迷宫」，过关出入口两旁常有吸烟者「列队」，路人被迫硬食二手烟。

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福田口岸广场禁烟区违规吸烟严重。 南方都市报

严打厕所、连廊等重灾区

为此，深圳市控烟办表示，从6月13日起，将针对罗湖、文锦渡、莲塘、皇岗、福田及深圳湾六大陆路口岸展开「车轮战」执法。执法人员将采取「不打招呼、公开报道」的方式，重点突击口岸的公共厕所、架空层、风雨连廊、地铁出入口及巴士站台等违法吸烟「重灾区」。

根据深圳特区控烟条例，所有室内公共场所全面禁烟，而「顶部遮蔽且四周封闭总面积达百分之五十以上的建筑物」亦属于室内空间。经第三方专业测绘证实，福田口岸遮荫广场、罗湖口岸架空公共空间，以及莲塘口岸商业城架空公共空间，其封闭面积均超过50%，故正式被明确划入法定禁烟场所。

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微信小程序可实时举报

当局提醒过关旅客，深圳绝非随意吸烟的「法外之地」。在禁烟区违法吸烟，将面临50至500元人民币的罚款。此外，深圳已开发「别抽啦」微信小程序，市民及旅客可利用手机实时投诉违法吸烟行为，后台将有专人跟进并转介执法人员处置。