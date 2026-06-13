美军事清单纳阿里百度比亚迪等逾百中企 商务部斥无理打压警告必将反制

中美科技与经贸角力持续升温。美国国防部日前更新「中国军事企业清单」（1260H清单），将阿里巴巴、百度及比亚迪等多家中国知名民营科技巨头列入其中，指控其与中国军方存在关联。中国商务部昨日（12日）对此表达强烈不满及坚决反对，敦促美方立即撤销有关措施，并严正警告「中方必将坚决有力反制」。

逾180企业上榜 科技龙头首遭点名

据美国国防部透过《联邦公报》发布的最新名单，被列入的中国实体已扩大至超过180家。今次更新备受市场关注，因多间民营科技龙头首度上榜，包括电子商务巨头阿里巴巴、人工智能企业百度、电动车龙头比亚迪，以及药明康德、宇树科技等。此外，记忆体晶片制造商长鑫存储（CXMT）与长江存储（YMTC）在短暂除名后被重新列入。

美方指称，这些企业与中国官方机构存在关联，或为中国「军民融合」战略的贡献者。有分析指出，这份名单是美国总统特朗普5月中旬访华后，华府对北京的一次「现实检验」，显示双方在关键科技领域的博弈并未放缓。

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非即时经济制裁 惟牵连美国防合约

据了解，被列入1260H清单的企业并不会面临即时的经济制裁。然而根据美国法律，自2026年6月下旬起，美国国防部将被禁止直接与名单上的公司签署新合约；至2027年，禁令更将扩展至第三方采购渠道。业界普遍视此清单为未来可能祭出更严格出口管制或投资限制的「前奏」。

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中方斥泛化国安 涉事企业拟采法律行动

中国商务部发言人昨日痛批美方罔顾两国元首会晤共识，不断泛化国家安全概念及滥用国家力量对中国企业进行无理打压。商务部强调此举严重破坏国际经贸秩序及全球产供链稳定，敦促美方立即撤销错误措施，否则中方必将采取坚决有力的反制措施，后果由美方承担。外交部亦表明将采取必要措施维护中国企业的合法权益。

多间上榜企业随后相继发声。阿里巴巴发表声明强烈否认指控，强调公司并非中国军事企业，指美方毫无依据，将采取一切法律行动维护权益；百度、药明康德及蔚来集团等亦纷纷发声明否认涉军，表示将积极循各种途径与美方沟通，争取从名单中除名。