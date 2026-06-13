医疗过失｜病毒性心肌炎当肠胃炎医 19岁女大生求医6小时枉死

贵州省锦屏县早前发生一宗令人扼腕的医疗事故。一名19岁的女大学生因腹痛、腹泻等症状前往当地医院求诊，未料在短短6小时后竟在医院内猝死。官方通报证实，涉事的锦屏县人民医院在诊治过程中存在医疗过错，与女大生的死亡结果存在一定因果关系。

腹泻求医变死别

综合内地媒体报道，死者敏敏（化名）是一名就读大学一年级的19岁女生。今年1月22日凌晨，她因腹痛、腹泻及呕吐等不适，由母亲陪同前往锦屏县人民医院急症室求诊。当时医生诊断敏敏为急性肠胃炎及痛经，并安排她接受输液（吊盐水）治疗。

涉事的锦屏县人民医院。

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敏敏的母亲龙女士忆述，女儿在输液期间曾多次表示感到心慌和想吐。龙女士向医生反映情况，惟医生并未为敏敏作进一步详细检查，仅开出止吐针剂，并冷冷回应：「药效哪有那么快啊」。

至清晨约4时10分，敏敏完成输液后因感到发热想解开外衣，却突然失去意识跌下病床。病历纪录显示，敏敏于4时24分突发意识丧失，并出现全身抽搐及口吐白沫等情况。院方随即将她转入抢救室急救，惟最终于早上6时42分宣告不治。由入院求诊至死亡，过程仅短短约6小时。

19岁女大生求医6小时枉死。

司法鉴定：院方须负一半责任

事发后，家属与医院共同委托司法鉴定机构进行死因及医疗损害鉴定。3月初出炉的尸检报告证实，敏敏的死因符合「病毒性心肌炎」。

5月中旬发表的医疗损害鉴定意见进一步指出，锦屏县人民医院在急诊接诊时，未有完善体格检查及生命体征测量，未能及早察觉病毒性心肌炎的相关症状，延误了诊断与治疗。此外，院方未严格把握静脉输液及相关用药指征，增加了患者的心脏负荷，加速了病情恶化。鉴定结果认定，院方的医疗行为存在过错，与敏敏的死亡具有一定因果关系，建议院方承担50%的过错责任。

尸检报告证实，敏敏的死因符合「病毒性心肌炎」。

锦屏县卫生健康局于6月12日发布情况通报，确认上述鉴定结果，并宣布已启动行政调解程序。锦屏县人民医院党委书记亦向传媒表示，医院愿意承担事故50%的过错责任，并将配合政府行政部门主导的协调工作，计划于下周二（16日）与家属代表会面。敏敏的母亲表示，希望能尽快达成调解协议，为亡女讨回公道，让家庭重回正轨。