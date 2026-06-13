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挪威深海发现18世纪沉船 载有大量中国瓷器茶叶

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更新时间：10:30 2026-06-13 HKT
发布时间：10:30 2026-06-13 HKT

挪威文化遗产局本月初公布重大发现，考古人员在挪威南部海域发现一艘18世纪沉船，装载大量保存完好的中国瓷器，以及茶叶、草药等。挪威文化遗产局局长汉娜·盖兰日前介绍，最新研究显示，这艘沉船可能来自欧洲某座城市，在1750年左右沉没，由于在装载瓷器的木箱内发现稻草填充物，这些瓷器可能仍保留着来自亚洲始发港口的原有包装，相信是一次极具研究价值的沉船发现。

沉船上打捞出的中国瓷器。
沉船上打捞出的中国瓷器。
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沉船上打捞出的中国瓷器。
沉船上打捞出的中国瓷器。
沉船上打捞出的中国瓷器。
沉船上打捞出的中国瓷器。

该沉船在挪威海岸附近斯卡格拉克海峡约600米深处被发现，装载中国瓷器、吊灯、高脚杯、纺织品、谷物，以及茶叶、草药和药品的木箱等。

「看到这艘沉船的巨大规模，我简直不敢相信自己的眼睛！」《南方都市报》报道引述盖兰表示，18世纪的挪威总体处于全球经济的边缘地带，沉船上的货物至少说明18世纪的全球及欧洲内部贸易网络，已经延伸到欧洲边缘地区。当时，北欧已有多个城市和邦国与亚洲保持着广泛的贸易往来。

盖兰称，这可以说是现代消费社会的萌芽，也是挪威在此后数百年里逐步跃居全球航运领先地位的开端。

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