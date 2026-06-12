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江苏女独游水浸东汉古墓 大批陪葬品随水漂到脚边︱有片

即时中国
更新时间：18:00 2026-06-12 HKT
发布时间：18:00 2026-06-12 HKT

近日内地受强降雨影响，多地出现水浸情况。2026年6月中上旬，江苏省徐州市一名女子在当地独自游览一处遭洪水淹没的古墓时，竟意外发现有古墓陪葬品随水漂流，并直接浮到她的脚边。据了解，由于近期连续暴雨导致古墓严重积水，原本深埋地底的古物因而暴露，并随著地下水流动漂出地表。

距今已有两千多年历史

根据介绍，这座东汉时期的古墓位于徐州市白集村，距今已有两千多年历史。但这个古墓早年被盗，故主人身份亦不详。但这个古墓的石雕十分精美，工艺出众，细节也十位到位。

根据博主分享的画面可见，多件陶器或小型器物在水面漂浮，而在涉水靠近时未见有专业人员在场干涉。有网友表示，博主的胆量比太平洋还要大。

当地文物主管部门接报后，提醒公众不要擅自进入淹水古墓或触碰漂浮物，并建议发现类似情况时立即上报。

考古与文物保护专家指出，被水淹的古墓中文物极易受损，暴露后会发生机械冲刷、化学溶蚀和生物侵蚀，随意搬动会破坏原始埋藏关系，影响科学发掘与鉴定。专家建议对暴露文物首先开展影像记录和临时加固，待水情稳定后由专业队伍实施抢救性保护与取样分析。

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