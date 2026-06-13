英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl

一名英国籍网红早前在西安旅游时，以一顿价值20元人民币的麻辣烫为饵，迅速与当地一名女英语教师发展关系，并全程偷拍上载至外网炫耀。事件在内外网络引发轩然大波，涉事女子因配合拍摄及事后态度嚣张，遭全网「人肉」声讨，最终被任职的国际学校正式辞退。事件引发针对网络流量炒作及抹黑中国女性形象的强烈争议。

蓄谋已久的「流量狩猎」

综合内地媒体报道，事件男主角为英国YouTuber「RiskyRegg」，在海外拥有逾20万粉丝。他赴华前曾在直播中与粉丝打赌，扬言要在抵达西安后24小时内「拿下」一名中国女孩。

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5月下旬，他在西安回民街一带物色目标时，一名在当地国际学校任教的英语教师主动上前搭讪充当向导。两人随后共晋了一顿约20元的麻辣烫。令人咋舌的是，两人相识仅数小时便关系急速升温，在街头拥抱亲吻，当晚更前往酒店开房。据网传消息，房费亦由女方主动支付。

全程偷拍外网炫耀 标题极具侮辱性

最引发公愤的是，该英国博主全程将镜头对准女方，女方不仅未拒绝，更在镜头前表现主动。博主其后将片段剪辑上传外网，并配以极具侮辱性的标题：「20元麻辣烫搞定中国女友（20 RMB Hotpot Got Me a Chinese Girlfriend）」。影片中更充斥带有种族偏见的画外音，导致外网评论区涌现大量针对中国女性的羞辱性标签（如「easy girl」）及恶意调侃。

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女方直播「喊冤」仍终遭学校辞退

影片传回国内后，舆论瞬间引爆。涉事女子的身份迅速被「起底」为西安某国际学校的英语教师。网民愤怒的焦点在于其作为教育工作者的「失德」，以及其行为被外国网红利用作抹黑全体中国女性的工具。

面对排山倒海的批评，该女子并未反思，反而开直播「喊冤」，强调「双方自愿」、「不违法」，更反呛网民「黑红也是红」。这种嚣张态度彻底激怒公众。至6月5日，涉事国际学校发布通报，以「行为严重违背教师职业道德，造成极其恶劣社会影响」为由，正式将其辞退。

目前，该英国博主的账号仍在运作并持续收割争议流量。

