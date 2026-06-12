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世界杯2026｜中国球迷赴墨观赛遭持枪抢手袋 网红「退钱哥」机场搭的士「被宰」

即时中国
更新时间：13:40 2026-06-12 HKT
发布时间：13:40 2026-06-12 HKT

2026年美加墨世界杯揭幕在即，墨西哥城发生中国观赛旅客遇劫事件。当地时间6月10日深夜，一批赴墨观看世界杯的中国公民在墨西哥城国际机场附近道路遭持枪抢劫。中国驻墨西哥使领馆已第一时间向墨方表达关切，要求全力破案，并连发两次安全提醒。

使馆连发两次安全提醒

据中国驻墨西哥大使馆微信公众号消息，事发后使馆已发布紧急安全提醒，并于6月11日再次发布特别提示，呼吁在墨中国公民提高防范意识。

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使馆提醒内容包括：

  • 夜间出行提高警惕，切勿露富；勿随身携带大量现金、首饰等贵重物品；在公共场合避免暴露财物。
  • 妥善保管个人证件，避免与现金、贵重物品集中存放，以免影响后续行程。
  • 如遇极端事件，务必以人身安全为先，确保安全后立即拨打911报警，并及时联系使领馆。

墨西哥治安形势严峻

墨西哥治安状况一直备受关注。就在世界杯开幕前夕，墨西哥西部米却肯州发生一宗针对警方的伏击枪击事件，造成5名警察死亡、5名警察受伤。

为迎接世界杯及保障全球球迷安全，墨西哥政府在墨西哥城、蒙特雷和瓜达拉哈拉三座城市部署近10万名警察、士兵和安保人员，并动用约2,500辆军用和民用车辆、24架飞机，配备反无人机系统，全面覆盖体育场馆、球迷区、机场及交通枢纽。

内地网红机场疑「被宰」

与此同时，知名体育博主「退钱哥」（何胜）6月10日在社交平台分享其在墨西哥机场的打车经历。他原计划乘坐Uber前往酒店，但在机场选择了搭的士，上车后查询发现该行程收费高达680墨西哥比索（约264元人民币），而同路线Uber预估价格仅约59比索（约26元人民币），两者相差超过十倍。他调侃道：「墨西哥，你这见面礼给得太大了吧。」

随着世界杯临近，大量球迷和媒体记者将陆续前往墨西哥、美国和加拿大。此经历提醒赴墨观赛的球迷，抵达机场后可提前对比网约车平台价格，谨防机场的士「宰客」行为。

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