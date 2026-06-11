柬埔寨安徽总商会会长刘忍落网 涉跨国洗黑钱电骗遭押解回国

柬埔寨安徽总商会会长刘忍，因涉嫌跨境洗黑钱、电讯网络诈骗及非法人口贩运等多项严重跨国罪行，日前在柬埔寨落网。他已于昨日（10日）由柬埔寨当局正式移交予中国警方，并被押解返回内地作进一步审讯。

从「商界侨领」沦为阶下囚

据柬埔寨《柬中时报》及内地传媒报道，刘忍于本月5日在金边的黄山国际大厦47楼被当地执法部门带走。资料显示，原籍安徽灵璧的刘忍于千禧年左右赴柬埔寨发展，由小商品贸易起家，逐步将业务版图扩展至餐饮、房地产及建筑等领域，在金边及西哈努克港均有大量投资。

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自2015年柬埔寨安徽总商会成立以来，刘忍一直担任会长。他曾多次配合接待内地各级公务出访团队，并担任安徽省海外政协委员，多年来被包装成资历深厚、口碑良好的海外华商领袖。

曾发声明强烈否认涉黑

然而，刘忍近年频繁遭到外界实名举报，指控其掌控大型跨国犯罪集团，业务涵盖资金洗白、网络诈骗、人口贩卖、非法拘禁甚至故意伤人等。网上更曾流传一段据称是刘忍的录音，内容提及相关交易已完成及将人员「处置掩埋」，令人毛骨悚然。

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面对外界指控，刘忍曾于2024年8月在当地华文媒体高调发表「严正声明」，列出7点强烈否认涉嫌洗黑钱、跨国诈骗及殴打致死等传言，并强调其名下酒店从未有电骗及洗钱公司经营。

此外，有传媒揭发，早年与刘忍合资经营酒吧的西港博雅园区老板郑书东，早于2022年因贩卖枪械弹药罪被福建警方通缉追捕。据报该酒吧曾被用作据点，物色来柬华商作为「非法洗码」或绑架目标。

随着刘忍被捕并押解回国，他成为近期继陈志、黄继茂之后，又一名被海外执法部门拘捕的在柬涉罪华人头目，案件目前仍在深入侦办中。

