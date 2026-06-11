世界杯2026｜内地热情大减 华企赞助额断崖式挫7成

美加墨世界杯即将开锣，万众期待，但曾是「最大金主」的中国企业，对本届赛事的赞助热情断崖式降温。本届世界杯中国赞助商仅占3间，分别为联想、海信、蒙牛，合计投入约3.5亿美元，较上届卡塔尔世界杯的13.95亿美元缩水7成。

国际足协设置四级赞助体系，分别为合作伙伴（顶级）、特级赞助商（二级）、官方赞助商（三级）、赛事支持商（四级）。其中，顶级赞助商的合作费用约1.5亿至2亿美元，联想与万达（后退出）位列此级，与阿迪达斯（adidas）、可口可乐等国际一线品牌并肩。二级赞助商则尚未披露具体名单。三级赞助商投入规模为6500万至9500万美元，海信与蒙牛在此层级，与百威、麦当劳等赞助相当。

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按照最初合作规划，4间中国企业总投入超过5亿美元，但由于万达未按时支付赞助费，被国际足协暂停权益，最终退出赞助商行列，其余3间中国企业实际赞助额或仅得3.5亿美元。

回溯以往赞助，中国企业曾是连续两届世界杯的「最大金主」。2018年俄罗斯世界杯，7间中国企业合计赞助约8.35亿美元，中国首度登顶全球最大赞助来源国。到2022年卡塔尔世界杯，中国企业赞助额达13.95亿美元的巅峰，再次登顶。当时的赞助商包括万达、海信、蒙牛、vivo、雅迪和BOSS直聘（招聘网站）等6间。

凌晨清晨对决料收视不高

内地财经平台「巨潮WAVE」分析指，本届中国企业赞助热情大减，首先跟企业经营承压有关。光伏企业英利赞助两届世界杯后，受业绩拖累已无力继续投入；万达则因地产爆雷，陷入财务危机，退出顶级赞助阵营。其二，本届七成赛事集中在中国时间凌晨至清晨时段，收视率估计不高，进一步削弱企业赞助意愿。

另外，企业海外营销模式也已转变。中国品牌亮相世界杯始于2010年，当年英利投入8000万美元，让「中国英利」4个汉字首度亮相南非世界杯，也是世界杯举办80多年来，首次迎来汉字标识。然而如今中国企业出海，更青睐精准触达客户群体的数码化营销。相比之下，传统世界杯广告受众宽泛、成本偏高，性价比已明显不足。

