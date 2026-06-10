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银发经济︱外骨骼助长者轻松出行 首4月网售额增8倍

即时中国
更新时间：09:18 2026-06-10 HKT
发布时间：09:18 2026-06-10 HKT

外骨骼机械人瞄准银发市场！内地多间企业近期推出外骨骼新产品，辅助长者走路、爬楼梯更省力，其中海尔最新型号、机重仅1.75公斤的W3上月销量破千台。曾有股骨头坏死的南京老人佩戴W1半个月后，最终取消脚部手术。商务部数据显示，今年1至4月，外骨骼网上零售额同比增长近8倍。销量反映老年人实际需求，但有行业专家分析，外骨骼距离普及化还有一段路要走，认知不足、价格偏贵等难题尚待解决。

▍中国组 ▍

外骨骼机械人指穿戴在人体外部的机械设备，主要佩戴于腰腿部，通过电机、传感器等技术帮助用户强化运动能力，减轻行走负担。上月26日，海尔集团推出新款外骨骼设备W3，当月销量破千台，本月销量料将增至约2000台。该款机型售价15999元人民币，机重仅1.75公斤。

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七旬妇可提菜篮下楼

内地《经济观察报》引述在海尔负责外骨骼业务的职员鲜策称，今年3月起，外骨骼机械人销量猛增，「产能都跟不上了」。他提及印象深刻的例子时称，一位股骨头坏死的南京老人，原本因每年需出国2至3次看望孩子，准备做手术。但他坚持使用海尔W1外骨骼半个月后，渐渐觉得帮助很大，最后取消了手术。一位72岁的刘阿姨住在无电梯的楼房里，她穿上外骨骼后，能自己提着菜篮子下楼。

内地购买外骨骼设备帮助出行的长者不断增加。小红书
内地购买外骨骼设备帮助出行的长者不断增加。小红书

行业热度快速走高，各路资本密集进场，大批初创企业纷纷入局。外骨骼创业公司极壳科技、航墨科技分别在上月完成5000万美元融资和近亿元人民币天使轮融资。中国运载火箭技术研究院旗下「智行」膝关节智能助行外骨骼机械人，近日在北京丰台千灵山完成首次实地测试。

3个老人1个运动能力下降

国家统计局数据显示，截至2025年末，内地60岁及以上老年人口达3.23亿，占总人口23%。中国老年医学学会副会长于普林估计，每3位老年人中，就有1人面临运动能力下降。业内人士认为，庞大的老龄基数与行动机能下滑的普遍现状，让适老化外骨骼成为市场刚需。

不过，外骨骼大范围普及目前仍面临认知不足、价格昂贵、轻量化等难题。鲜策提到，多数老年人由子女带到店内体验后购买，但线下成交并非易事。每周末到店用户约有百人，但实际成交仅20至30台，「有的老人觉得穿个机器在身上不好意思，有的舍不得花钱」。

快思慢想研究院院长田丰认为，外骨骼机械人市场结构呈现「医疗主导、消费萌芽」格局，行业竞争核心已从能不能造出外骨骼，变成能不能造出让老年人愿意长期穿戴、真正留下来用的外骨骼。

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