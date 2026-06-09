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恐怖情人︱广西汉潜入前度家致孖女一死一残 父指警懒理威胁起诉追责

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更新时间：14:10 2026-06-09 HKT
发布时间：14:10 2026-06-09 HKT

广西南宁21岁双胞胎姐妹，因细孖识到恐怖情人，分手后死缠不休，2024年该名男前度潜入孖女家中，将大孖斩死残废，挟持细孖离开，数小时后细孖坠楼身亡。死者家属指责警方，一直懒理凶手滋扰及恐吓，导致惨剧发生，起诉警方失职的诉讼将在6月17日二审。

行拘期满5日再打受害人

《大河报》报道，被杀大孖的父亲何勇表示，细孖敏敏与凶手林某某曾谈恋爱，但不堪对方暴力多次提出分手。自此，林某某不断纠缠敏敏，一度破窗闯入女儿住所并将她带走。2024年9月24日，江南公安分局以非法侵入住宅和威胁他人人身安全，将林某某行政拘留15日。

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涉嫌故意杀人的林某某。大河报
涉嫌故意杀人的林某某。大河报

何勇不满，林某某当时仅被处行政拘留15日，且释放后5日，敏敏因遭林某某殴打回家报警。江南公安分局下辖的沙井派出所出警后表示，案发地不属于本片区管辖，建议前往属地西乡塘公安分局上尧派出所报案。

敏敏到上尧派出所出具伤情诊断证明，派出所却只促成调解。调解结束后不久，即2024年10月14日清晨，林某某持刀进入敏敏的住所，将其姐姐砍伤至昏迷，随后强行带走敏敏。数小时后，敏敏在另一小区的楼顶坠亡。

法院判警未履职责

何勇指，警方在悲剧发生前，多次无视林某某的威胁，向涉事公安分局提起行政诉讼及行政赔偿。2025年12月，法院一审认定该分局存在未全面调查处理及未履行法定职责的情形，但驳回了何勇的行政赔偿请求。

至于林某某，2025年8月8日被控故意杀人罪，同年9月一审，但至今未宣判。

 

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