全国高考2026︱广西男试场外玩漂移博流量 处10日行政拘留︱有片
更新时间：16:55 2026-06-08 HKT
发布时间：16:55 2026-06-08 HKT
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全国高考举行期间，各地也有种种临时措施，确保考试顺利进行，考生不受滋扰。广西却有男子为了博流量，求关注，在试场门前玩「漂移」，终被警方处以10日行政拘留。
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据内媒报道，广西陆川29岁男子吕某璐，为在网络引起关注，于6月2日凌晨4时30分许，在今年高考试场陆川中学东校区门口处，驾驶汽车在校门前不断玩「漂移」，并叫友人拍摄。
由于吕某璐「漂移」期间产生轰鸣噪音，对学校周边构成滋扰，有民众因而举报。
警方调查后，6月5日以吕某璐在校门口路段驾车漂移炫技、网路造势博流量的违法行为，处10日行政拘留。
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