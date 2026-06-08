Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全国高考2026︱广西男试场外玩漂移博流量 处10日行政拘留︱有片

即时中国
更新时间：16:55 2026-06-08 HKT
发布时间：16:55 2026-06-08 HKT

全国高考举行期间，各地也有种种临时措施，确保考试顺利进行，考生不受滋扰。广西却有男子为了博流量，求关注，在试场门前玩「漂移」，终被警方处以10日行政拘留。

相关新闻：全国高考2026︱住宿花卉文创餐饮齐受惠 周边消费达¥320亿

据内媒报道，广西陆川29岁男子吕某璐，为在网络引起关注，于6月2日凌晨4时30分许，在今年高考试场陆川中学东校区门口处，驾驶汽车在校门前不断玩「漂移」，并叫友人拍摄。

广西男高考试场外玩漂移，被处10日行政拘留。
广西男高考试场外玩漂移，被处10日行政拘留。
广西男高考试场外玩漂移，被处10日行政拘留。
广西男高考试场外玩漂移，被处10日行政拘留。

由于吕某璐「漂移」期间产生轰鸣噪音，对学校周边构成滋扰，有民众因而举报。

警方调查后，6月5日以吕某璐在校门口路段驾车漂移炫技、网路造势博流量的违法行为，处10日行政拘留。

 

最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
3小时前
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少15死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新
即时国际
21分钟前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
5小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
影视圈
5小时前
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
00:26
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
即时国际
3小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
8小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
4小时前
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
影视圈
7小时前