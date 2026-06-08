即弃牙刷︱央视揭化工废料打碎当新料 酒店民宿「垃圾胶」产品供客

继四川有酒店采购翻洗重用的即弃拖鞋，一年或悭¥40万后，有媒体又发现江苏扬州市有废品收购站将工业化学废料，包括胶袋、塑桶、垃圾袋等直接打碎，再交及塑料制品厂造即弃牙刷，供应酒店及民宿使用，「垃圾胶」牙刷最平只要六分钱一支。

加颜料染色扮新原料

央视「财经调查」报道，据民众报料有人用工业废料制造即弃牙刷大量推向市场。

媒体按线索，到扬州市江都区一间废品收购站「放蛇」，收购站人员指，会将场内堆积的装化学制剂的白桶、家电拆下的胶面板、电风扇扇叶、各类胶袋等废旧塑，不予清洗，直接打碎，再加入颜料染色，成为「全新」塑胶原料。

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该工作人员指，这些转废为新的「回收料」，会卖予不同塑胶制品厂，由他们制成即弃牙刷。

有加工厂老板表示，不会完全用「回收料」造即弃牙刷，会加一定比例新的塑胶原料，以防牙刷过脆在口腔内断裂。且因「回收料」来源成色复杂，造出来的牙刷颜色斑驳，需要统一染为黑色「遮丑」才能出售。

最平六分钱一支

记者又到了有多家生产酒店即弃用品工厂的扬州市广陵区杭盛科技园，发现一款极致低价的即弃牙刷仅售六分钱一支，且是行业内销量最大的主流产品。

报道指，郑州裕丰国际酒店用品城里，多数批发商户都在销售「回收料」牙刷，主要供给小型酒店与民宿。

据汕头一家旅游用品生产企业的人员介绍，塑料每经一次回收再造，品质、价格同步下降，杂质不断增多，回收次数越多，原料质量越不稳定。

长期从事预防医学、环境科学研究的专家潘小川指，「回收料」即弃牙刷的健康风险，不仅来源于原料本身，反复回收的塑料成分复杂，在高温熔融加工时，还会生成新的有毒有害物质，易经口腔黏膜渗入人体。

扬州市市场监督管理局6月8日发通报，指截至目前，已对涉事经营主体进行调查取证，并开展抽样检测，先行登记保存涉案物品4.4吨。下一步，将深入彻查案件，依法从严从快作出处理。