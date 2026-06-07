西南多地暴雨 国家防总工作组赶赴重庆

重庆、贵州、广西等西南多地暴雨成灾，其中重庆部分地区严重水浸，水深达两米，路面大批汽车「没顶」。国家防汛抗旱总指挥部今日（7日）派出工作组赶赴重庆，要求各地加强应急值守，严格执行24小时值班和领导带班制度。

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上观新闻引用网友拍摄的视频显示，重庆高新农业产业大道出现严重积水，路面上的车辆只露出车顶，「就在江润公园里小区附近，有5、600米的路段都被淹了。」向先生回忆，今日凌晨1点左右开始下雨，早上5时许，他便注意到路面有积水，「7点过就挺深了，有一米左右。」向先生表示，今日上午雨势持续，积水最深时，达到了2米多。

网友纷纷担心高考生是否受到影响，重庆市合川区教委工作人员回应说：今年3处高考试场集中在城区，与此次受灾严重区域保持安全距离，未对考试开展、考生状态、考场秩序造成不利影响。