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西南多地暴雨｜红色山洪灾害预警发布 国家防总工作组赶赴重庆

即时中国
更新时间：21:10 2026-06-07 HKT
发布时间：21:10 2026-06-07 HKT

重庆、贵州、广西等西南多地暴雨成灾，其中重庆部分地区严重水浸，水深达两米，路面大批汽车「没顶」。国家防汛抗旱总指挥部今日（7日）派出工作组赶赴重庆，要求各地加强应急值守，严格执行24小时值班和领导带班制度。此外，水利部和中国气象局6月7日晚上6时联合发布红色山洪灾害气象预警，今晚到明晚，湖南、广西、贵州局地发生山洪灾害可能性很大。

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预警表示，6月7日晚上8时至8日晚上8时，预计湖南西南部、广西北部、贵州南部等地部分地区发生山洪灾害可能性大（橙色预警），其中，湖南西南部、广西北部、贵州东南部局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。其他地区也可能因局地短历时强降水引发山洪灾害，请各地注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。

上观新闻引用网友拍摄的视频显示，重庆高新农业产业大道出现严重积水，路面上的车辆只露出车顶，「就在江润公园里小区附近，有5、600米的路段都被淹了。」向先生回忆，今日凌晨1点左右开始下雨，早上5时许，他便注意到路面有积水，「7点过就挺深了，有一米左右。」向先生表示，今日上午雨势持续，积水最深时，达到了2米多。

网友纷纷担心高考生是否受到影响，重庆市合川区教委工作人员回应说：今年3处高考试场集中在城区，与此次受灾严重区域保持安全距离，未对考试开展、考生状态、考场秩序造成不利影响。

 

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