解放军首用电子干扰驱离荷军舰 专家：重大行动升级

荷兰护卫舰5月27日驶入南海西沙群岛周边水域，遭解放军首次动用电子干扰手段驱逐。有军事专家于央视6日播出的节目指，解放军今次行动有重大升级，电子干扰令荷舰通讯线路资料链、雷达系统瘫痪，指挥官及舰员也会处于极度恐怖状态。

荷舰处极度恐怖状态

荷兰海军「德鲁伊特」号护卫舰5月27日进入西沙群岛周边水域，解放军南部战区出动056A与054A型导弹护卫舰等跟踪监视。

解放军出动054A型导弹护卫舰驱逐闯入西沙的荷兰军舰。央视截图

解放军出动054A型导弹护卫舰驱逐闯入西沙的荷兰军舰。央视截图

期间，中国海军631舰与626舰采取近距离外逼，对荷兰军舰实施驱离；553舰则对荷兰NH-90舰载直升机进行无线电喊话警告。此外，解放军还出动挂载霹雳-10（PL-10）近距空空导弹的战机升空警戒。



相关新闻：湖北舰︱解放军南海开展实战化练兵

驱离行动中，解放军不仅使用喊话手段，还首次动用电子干扰。

军事评论员杜文龙在央视6日的《军情时间到》中分析，今次的驱离行动有重大升级，「通过主动电子干扰，对方的通讯线路资料链、雷达系统都会陷入瞎子、聋子状态，所以它的航向，包括行动都会受到重大影响，舰上的指挥官包括舰员会处于极度恐怖状态。」

「德鲁伊特」号，是荷兰海军主力战舰，建造于21世纪初，属于七省级防空护卫舰。它今年4月中旬离开荷兰本土，展开为期5个月的「太平洋射手」远洋部署任务。6月24日至7月31日在夏威夷群岛及周边海域举行的2026年环太平洋军事演习。