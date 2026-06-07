全国高考2026︱去错13公里外试场 西安电单车友15分钟送达

全国高考今日开始，总有考生犯同样的错，去错了试场。陕西西安有大批电单车爱好者，多年自发协助送考，有考生错到距离13公里的另一考场，结果由这些义戴电单车友仅花15火速送回正确试场，顺利开考。



相关新闻：全国高考2026︱高考今开锣各地现壮观送行 安徽领头巴车牌「就要录录录」

每年高考，往往有不少考生因「摆乌龙」、塞车或遗漏件等而赶不及到试场。陕西西安有逾百名电单车爱好者（摩友），自发组织成为高考应急大使，分散布置在各个考场附近，凭著电单车穿梭便捷，能灵活通过狭窄路面的优势，协助考生的突发情况。

义载电单车手15分钟，将考生送到13公里外的正确试场。万维视频

西安有过百电单车发烧友组队，义载遇上紧急状况的考生去试场。抖音＠摩咖网

长沙交警紧急将去错试场的考生，送往正确学校。

长沙交警护送赶往考场

「万维视频」介绍，一位已连续5年参加活动的摩友表示，早上有原本在曲江三中考点的考生走错至西安三中，两个考点相隔13公里。这名摩友于是载同该台考生，仅仅花了15分钟便把对方送到正确考场。

对于坚持参加义载，这名电单车发烧友表示，「就想著摩托车骑得快点，能帮上些忙」。

民间之外，官方也派出大量交警，维持考试期间道路畅通外，同样也会协助去错试场的学生。湖南长沙便有考生，开考日走错了周南梅溪湖中学，，紧急向执勤交警求助。湘江新区交管大队熊伟副大队长第一时间调度现场铁骑警力，火速护送考生赶往师大梅溪湖中学考点。