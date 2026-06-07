Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全国高考2026︱去错13公里外试场 西安电单车友15分钟送达

即时中国
更新时间：13:15 2026-06-07 HKT
发布时间：13:15 2026-06-07 HKT

全国高考今日开始，总有考生犯同样的错，去错了试场。陕西西安有大批电单车爱好者，多年自发协助送考，有考生错到距离13公里的另一考场，结果由这些义戴电单车友仅花15火速送回正确试场，顺利开考。

相关新闻：全国高考2026︱高考今开锣各地现壮观送行 安徽领头巴车牌「就要录录录」

每年高考，往往有不少考生因「摆乌龙」、塞车或遗漏件等而赶不及到试场。陕西西安有逾百名电单车爱好者（摩友），自发组织成为高考应急大使，分散布置在各个考场附近，凭著电单车穿梭便捷，能灵活通过狭窄路面的优势，协助考生的突发情况。

义载电单车手15分钟，将考生送到13公里外的正确试场。万维视频
义载电单车手15分钟，将考生送到13公里外的正确试场。万维视频
西安有过百电单车发烧友组队，义载遇上紧急状况的考生去试场。抖音＠摩咖网
西安有过百电单车发烧友组队，义载遇上紧急状况的考生去试场。抖音＠摩咖网
长沙交警紧急将去错试场的考生，送往正确学校。
长沙交警紧急将去错试场的考生，送往正确学校。

长沙交警护送赶往考场

「万维视频」介绍，一位已连续5年参加活动的摩友表示，早上有原本在曲江三中考点的考生走错至西安三中，两个考点相隔13公里。这名摩友于是载同该台考生，仅仅花了15分钟便把对方送到正确考场。

对于坚持参加义载，这名电单车发烧友表示，「就想著摩托车骑得快点，能帮上些忙」。

民间之外，官方也派出大量交警，维持考试期间道路畅通外，同样也会协助去错试场的学生。湖南长沙便有考生，开考日走错了周南梅溪湖中学，，紧急向执勤交警求助。湘江新区交管大队熊伟副大队长第一时间调度现场铁骑警力，火速护送考生赶往师大梅溪湖中学考点。

 

最Hit
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
影视圈
4小时前
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
21小时前
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
即时国际
7小时前
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
奇闻趣事
6小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
00:08
暴雨下多区惊现水舞间 荃湾及会展站行人天桥天花灯罅喷水 网民忧触电
突发
7小时前
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
影视圈
3小时前
英国不足5%住户安装冷气机 背后涉国家建筑法规 发展商：高效能结构优先
英国不足5%住户安装冷气机 背后涉国家建筑法规 发展商：高效能结构优先
海外置业
7小时前
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
19小时前
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
影视圈
16小时前