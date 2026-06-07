「本地捞」？︱广州仔只懂普通话 火爆父斥放弃自己文化惹热议︱有片

国家推动普通话下，00后越来越少肯说自己方言。网络近日热传一条影片，有父亲不断责骂儿子不懂广东话不守护本土文化，枉称广州人。网民反应两极，有人指是普通话是大势所趋，有人指「本地捞」的出现，家庭教育要负首责。

网民反批父亲过火

影片所见，一名约十多岁的男童，坐在书桌前，被穿背心、拿手机、手指夹著已燃点的香烟的父亲，不断责骂男童不懂得说广州话。



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父亲：「你作为一个广州人，连自己的语言，自己的文化都守护不了，你怎么算得上是一名广州人，我讲普通话没什么问题，但是你作为一个广州人，连广州话都不会说，你怎么能算得上是一名广州人，你自己的文化会有谁能来帮你守住？那你不要做广州人了，你走吧。」被骂的男童，则全程不发一言，低头挨骂。

广州有父亲怒斥儿子只懂普通话，影片在网上热议。微博

广州有父亲怒斥儿子只懂普通话，影片在网上热议。微博

网民对影片反应热烈，纷纷留言讨论。

「在家说本地话，家里人要坚持创造本地话语言环境」、「那为什么不早教呢？现在又发疯，真是无语」、「有本事给教育局吧，大环境都这样，怪孩子也没用」、「没上学前也要说话吧，这些当然靠家里教啊」、「不能怪孩子。上幼儿园开始，在校就不能讲本地话」、「父母的问题吧，地方方言和普通话完全可以自由切换」。



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「撑粤语，讲白话！」、「方言是个宝库，对研读古籍，学音韵学，都很有好处」、「非常理解这位父亲，但孩子也是挺无奈的」、「非常理解这位父亲，但孩子也是挺无奈的」、「支持保留方言」、「哈哈哈哈哈，变成本地捞了」。

许多网民即使支持保育广东话，但大部份也不认同片中父亲态度，认为男童现在仍不懂说广州话，其实最大责任是家庭教育做得不够。也有网民质疑影片是摆拍骗流量。