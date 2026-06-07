最大豪车经销商︱宝利德余海军遭刑拘 涉22亿资本骗局

内媒财新昨日披露，华东最大民营豪车经销商宝利德老板余海军与多名核心高层，近期遭刑拘。这间昔日营收数百亿的豪车经销龙头已陷入破产清算，知情人士透露，公司以「阴阳帐目」获取投资信任，坑骗同花顺董事长易峥等多名浙商大佬入局。

曾年销8.4万台豪车

宝利德巅峰期风光无限，年销豪车8.4万台，总营收261亿元（人民币，下同）。近年余海军以IPO为噱头，成功招揽万向集团董事长鲁伟鼎、Sparking Global（Hong Kong）丁磊、同花顺董事长易峥等多位浙商，及知名私募股权基金高瓴资本入局，累计吸纳外部股权融资逾22亿。

2024年2月，宝利德突然爆雷，同年9月公司资金链断裂。2025年9月，法院正式受理对宝利德及其关联公司的破产清算，今年1月宝利德杭州总部已人去楼空。



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报道引述知情人士透露，余海军与多名下属近日被浙江省公安厅采取刑事强制措施。爆雷后的帐目清查揭示，宝利德有两套帐目，一套用于外部审计，基本真实；另套则用于融资和对外展示，存在严重造假。投资人认为，余海军夫妇大量挪用公司资金，融资过程中将部分政商关系转化为商业信用背书，以博取投资人信任，行为偏离正常商业边界，涉嫌诈骗。

现年52岁的余海军是浙江绍兴人，早年学习汽车机电专业。2000年，他拿下广汽本田授权，在杭州开设首间4S店。2003年他创立浙江宝利德控股集团，一步步拿下平治、劳斯莱斯、阿斯顿·马丁、保时捷、林肯等豪车代理权，曾一度以80亿身家登上胡润全球富豪榜。