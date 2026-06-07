Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最大豪车经销商︱宝利德余海军遭刑拘 涉22亿资本骗局

即时中国
更新时间：09:00 2026-06-07 HKT
发布时间：09:00 2026-06-07 HKT

内媒财新昨日披露，华东最大民营豪车经销商宝利德老板余海军与多名核心高层，近期遭刑拘。这间昔日营收数百亿的豪车经销龙头已陷入破产清算，知情人士透露，公司以「阴阳帐目」获取投资信任，坑骗同花顺董事长易峥等多名浙商大佬入局。

曾年销8.4万台豪车

宝利德巅峰期风光无限，年销豪车8.4万台，总营收261亿元（人民币，下同）。近年余海军以IPO为噱头，成功招揽万向集团董事长鲁伟鼎、Sparking Global（Hong Kong）丁磊、同花顺董事长易峥等多位浙商，及知名私募股权基金高瓴资本入局，累计吸纳外部股权融资逾22亿。

2024年2月，宝利德突然爆雷，同年9月公司资金链断裂。2025年9月，法院正式受理对宝利德及其关联公司的破产清算，今年1月宝利德杭州总部已人去楼空。

相关新闻：新能源浪潮冲击 多地豪华车4S店倒闭

报道引述知情人士透露，余海军与多名下属近日被浙江省公安厅采取刑事强制措施。爆雷后的帐目清查揭示，宝利德有两套帐目，一套用于外部审计，基本真实；另套则用于融资和对外展示，存在严重造假。投资人认为，余海军夫妇大量挪用公司资金，融资过程中将部分政商关系转化为商业信用背书，以博取投资人信任，行为偏离正常商业边界，涉嫌诈骗。

现年52岁的余海军是浙江绍兴人，早年学习汽车机电专业。2000年，他拿下广汽本田授权，在杭州开设首间4S店。2003年他创立浙江宝利德控股集团，一步步拿下平治、劳斯莱斯、阿斯顿·马丁、保时捷、林肯等豪车代理权，曾一度以80亿身家登上胡润全球富豪榜。

 
 
最Hit
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
17小时前
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
01:43
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
政情
15小时前
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
影视圈
11小时前
00:08
暴雨下多区惊现水舞间 荃湾及会展站行人天桥天花灯筒罅喷水 网民忧触电
突发
2小时前
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
饮食
18小时前
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
15小时前
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
奇闻趣事
1小时前
安德尊背宋芝龄「强吻」拍档玩大咗？遭林秀怡推倒在地两脚朝天 网民：打老人家系唔啱
安德尊背宋芝龄「强吻」拍档玩大咗？遭林秀怡推倒在地两脚朝天 网民：打老人家系唔啱
影视圈
15小时前
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治疗陷僵局 靠李嘉诚「治癌神器」重获新生 手术后癌指数近乎零
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治疗陷僵局 靠李嘉诚「治癌神器」重获新生 手术后癌指数近乎零
医生教室
2026-06-05 17:00 HKT
六合彩｜头奖800万今搅珠。
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴 !
社会
11小时前