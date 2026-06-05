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西藏自治区政府原主席齐扎拉  涉贪1.58亿被判无期

即时中国
更新时间：17:43 2026-06-05 HKT
发布时间：17:42 2026-06-05 HKT

重庆市第一中级人民法院今日（5日）一审宣判西藏自治区政府原主席齐扎拉受贿案。齐扎拉非法收受财物共计折合1.58亿多元人民币被判处无期徒刑。

经审理查明：1999年至2025年，齐扎拉利用担任云南省迪庆州中甸县委书记，迪庆州州长，迪庆州委书记，西藏拉萨市委书记，自治区政府主席，十三届全国人大民族委员会副主任委员，十四届全国政协农业和农村委员会副主任等职务上的便利，为有关单位和个人在房地产开发、工程承揽、行政审批、职务提拔等事项上提供帮助，非法收受财物。

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西藏自治区政府原主席齐扎拉涉贪被判无期。
西藏自治区政府原主席齐扎拉涉贪被判无期。

法院认为，齐扎拉受贿数额特别巨大，应依法惩处。鉴于其受贿犯罪中有未遂情节，到案后主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实；检举揭发他人重大犯罪行为，有重大立功表现；认罪悔罪，积极退赃，涉案赃款赃物及孳息大部分已追缴，因此依法从轻处罚。

现年67岁的齐扎拉，藏族，2021年10月卸任西藏自治区政府主席后，转往全国人大，退居二线；2023年转往全国政协任职。2025年1月，齐扎拉涉嫌严重违纪违法落马，成为中共十八大后第一个落马的藏族省部级高官。

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