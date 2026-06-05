东门地标︱天虹商场周日晚「熄灯」 深圳网民：感恩相伴26年

东门地标天虹商场，陪伴许多深圳人成长，也为不少北上港人熟识，但它将在周日晚10时，停止营业，结束在东门开业26年岁月。有深圳网民对天虹落幕表示「感恩相伴」。

与太阳、茂业见证东门兴衰

东门天虹商场自公告将在周日（7日）「熄灯」后，许多民众也前来「执平货」以及拍照留念。

许多深圳网民也留言，「记得2010左右每年11月东门三家（东门茂业，太阳百货，东门天虹）的双十一三天不闭店商战」、「一个时代啊再见东门天虹」、「最喜欢信任的商场就是天虹，现在依然会逛」、「每次去深圳都会去天虹超市买点东西，怎么这么突然...」、「时代的眼泪，东门茂业还好吗？」、「罗湖人的回忆在一点点消失」。

东门天虹上月19日在店内公告，指因「租约期满」，决定在6月7日晚10时，停止营业及撤场，顾客的充值购物卡仍然有效，可以到全国其他天虹商场消费。

据「N视频」报道，楼高6层的东门天虹，总面积达2.6万平方米，2000年开业时，以一站式生活服务为定位，从家居用品、五金灯饰，到服装首饰、化妆品应有尽有，在商场内即可以买齐日常所需。东门也是首家引入国际化妆品专柜以及母婴室的商场。

网购未兴起前，东门天虹与茂业百货，以及太阳百货鼎足而立，见证实体零售的黄金时代。2008年，东门天虹「人满为患」，更要增设临时收银台来消化排长龙的消费者。