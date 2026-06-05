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广西14岁女拍照落水溺毙 男同伴踎岸边饮奶茶嬉笑

即时中国
更新时间：13:15 2026-06-05 HKT
发布时间：13:15 2026-06-05 HKT

广西日前发生「打卡」夺命意外，有14岁女童在岸边拍照时意外落水，期间只有1名女孩尝试拯救，但最终放弃，另一名疑是同伴的男少年，则蹲在岸边大石喝奶茶，笑看少女没顶。

网民斥「一条人命当热闹看」

网上热传少女落水失救影片。现场画面显示，6月3日下午6点，广西贵港市大东码头，1名女孩在拍照期间滑倒，跌入江中，之后在水中举高手不断挣扎，1名染金发的同龄女孩，踏入水中试图走近救人，但最终放弃，转身返回岸边。

影片可见，少女落水至失救，岸边当有一名年纪相若的黑衣男少年，全程蹲在岸边一块大石上喝奶茶，且不时似在嬉笑，但却未有任何意图救人或求助。

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据「二三里资讯」报道，6月4日贵港市应急管理局消息，落水的仅一人，被打捞上岸时，已无生命体征。

记者从遇难者朋友处获悉，死者年仅14岁，家住贵港市覃塘区某乡，与他相距30多公里，据同行人介绍女孩是拍照时踩空落水，更称「她本人不会游泳」。

网民纷纷留言，「蹲的那个，认识的赶紧远离这种没人性的」、「看到那个蹲在那的人，真正的明白有些东西不能称之为人」、「最绝望的是看岸上这么多人，却没人救的了她」、「太冷血了！」、「一条人命，他却当热闹在看」。

 

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