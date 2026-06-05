全国高考2026︱试题核弹级绝密运送 双GPS定位警车全程押护︱有片

全国高考2026进入倒计时，影响千万学子命运的试题，陆续送抵考场。运输试卷的车队全程受北斗卫星定位监控，前后有警车押护，确保试题不外泄送到考场。

中国邮政独家运送

2026年的全国高考，将在6月7日开考。多名网民分享在各地的高考试卷押运影片。

影片见到，负责押送高考试卷的绿色中国邮政货车，车尾有「保密押运，严禁穿插」的字样，车队整齐列队行驶。车队前后有警灯闪烁的护卫车辆前后警戒，所有运输车全程开启双闪。



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据「快科技」报道，高考试卷，均是由北京运到全国各个考场。试卷在启封前属于国家最高等级「绝密」档案，运输保密等级与核武器同级，任何未经授权的靠近或干扰均涉嫌违法。

数十年独家承运高考考卷的中国邮政的特勤车队，会联同公安、武警及考试中心执行运送任务。

每轮运送试题的货车，也装有北斗卫星与GPS定位系统，行驶轨迹即时回传指挥中心，偏离路线即刻触发警报。

货车内又设有360度无死角摄影机，确保试题在运送过程中完好无损。

高考试题运输车队，自北京出发起，必须在72小时内，将考卷送达全国各个考场。之后，试题会送入保密室，在北斗定位与高画质监控下，入库试题未经授权移动，即会触发警报。

网民纷纷留言，「高考是普通人最公平的一次选拔」、「是我这辈子唯一近距离接触国家机密的机会」、「当代最牛的镖局：中国邮政」、「在牛的快递公司，这个业务也接不到，这独属中国邮政」、「想哭，拉的是孩子们的命运」、「邮政一年只要干这一票大的」。