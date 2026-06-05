iPhone︱网上热传秒清20GB容量奇招 网民：会锁死银行App

内地网络近日「iPhone改日期空出20G」成为热门话题，一度登上微博热搜。苹果官方客服说，这种释放储存空间方法可能会造成资料丢失、装置运行卡顿当机等现象。有网民警告，此种「邪修（即非正规）」方式，可能会对依赖正确系统时间的银行、登入验证器等程式失效，严重可能要重置手机。

苹果客服指勿乱试

「iPhone改日期空出20G」的话题星期四冲上微博热搜。多名网民分享，指只要把iPhone时间往后调一年，再开启飞航模式，等两分钟后关掉飞航模式，再调回正常时间，iPhone的可用空间便即刻多出20GB。



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有人留言指，亲测这个方法确实有效，iPhone的储存空间大幅提升，形容此方法是容量救星。

据财经网、荆楚网报道，苹果公司官方客服回应查询时指，这个方法应该是系统自动维护程序时，检测到时间发生巨变，会判定原先存放在「系统资料」里的大量快取档案全都已经过期且失效。为了腾出空间，系统就会在后台强制批次删除这些它认为「一年都没人碰过」的快取，出现可用空间增加情况。

客服强调，此功能可能会出现资料丢失、储存空间后续异常增多、装置运行卡顿当机之类的现象，又会对日常使用、网路连线以及应用（App）的正常运行带来资料错乱等连锁负面影响，因此不建议操作。

也有网民警告，这种「邪修」释放空间方法，可能会导致相簿及通讯软件的时序错乱，银行App以及登入验证器这些必须正确系统时间的程式失效。

社交平台过去也有流传这种「修改系统时间清理iOS快取」，早在2024年就人分享相关操作。