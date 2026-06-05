「耿同学」打假︱多间名校涉论文造假 北大教授饶毅批中国学术不端创纪录

内地科普博主「耿同学」4月以来举报同济大学、中山大学、南开大学等多所名校，指控他们的教授团队学术论文涉嫌造假，令外界再关注中国高校界的操守问题。著名生物学家、北京大学终身讲席教授饶毅5月一段讲座影片近日热传，饶毅直指，中国的学术不端问题创造了世界纪录，呼吁院校及国家机关严管严惩。

美国科学发展无大规模舞弊

据《宁波日报》报道，近日热传的饶毅影片，是他在5月11日于浙江的宁波东方理工大学发表题为《中国科学何处去》的演讲。

对于中国学术界目前存在的许多学术不端现象，饶毅指出，中国在科学论文数量上已经位于全世界的第一或者第二，发展速度创造世界历史记录，但科学的学术不端方面，同样也创造了世界历史记录。



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饶毅表示，中国学术不端创记录除了因为中国科研体量大导致违规绝对数量多，更在于不端的「实际比例」在世界历史上也是空前，希望这种情况可以绝后。

他又指出100多年前英法出现过少量的科学研究学术不端案例，当时成为很大丑闻，美国在科学发展上升期则没有出现过大规模舞弊，而中国是多重因素叠加，创造了学术不端的世界历史记录。