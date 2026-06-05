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大学演讲辱骂「活该找不到工作」 公考机构CEO致歉

即时中国
更新时间：09:02 2026-06-05 HKT
发布时间：09:02 2026-06-05 HKT

内地公务员考试培训机构「粉笔科技」的CEO张小龙，前日在中国人民大学公开演讲时情绪失控，口出「活该找不到工作」、「考公就是混吃等死」等极端言论辱骂学生。昨日他通过微博公开致歉，称个人言行失当，诚恳接受批评。

粉笔科技公司以公务员招录考试培训为主营业务，同时兼顾其他职业教育资格试培训。张小龙6月3日受邀至人民大学哲学学院开展职业规划讲座，但开讲前临时更改主题为《AI时代职业规划》。

演讲中，他主推炒股致富路线，更重点推介炒科技股、美股。网传现场录音显示，张小龙称自己没有很多钱，但「肯定比现场大部分同学是多一点的，上个月刚把8000万的现金都用来买股票了，挣了5300万。」

吹嘘炒股月赚半亿遭冷待

不过，该内容没能引发在场学生共鸣，台下回馈平淡。随着现场互动冷清，张小龙情绪失控，口出「活该你们找不到工作，社会不应该给你们工作」「考公就是混吃等死」等侮辱性言论，当众辱在场学生，并提前离场。事发后，随行老师、学院书记先后到场安抚学生、维持现场秩序，部分学生选择中途离场。

昨日，张小龙通过公司的官方微博发布致歉信，称因个人言行失当，中途离场并发表不当言论，给在场师生造成困扰，破坏了正常的交流氛围。

张小龙毕业于广州中山大学哲学系，2006年进入公考培训行业担任讲师，2013年加入猿题库负责公考项目并出任粉笔网CEO，2015年创立北京粉笔蓝天科技有限公司。

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