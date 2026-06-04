中韩时隔七年首度扩大航权 仁川飞北上广航班增加

南韩国土交通部于6月4日宣布，韩中已达成协议，扩大两国间的定期航班航权，这是双方自2019年以来，时隔七年首次增加航班配额。根据协议，每周客运航班将由608班增至664班，货运航班由54班增至68班，合共新增70个往返班次的航权额度。

高需求航线获增班

协议于5月27日至28日在首尔举行的韩中双边航空会谈中敲定。南韩国土交通部表示，仁川至上海、仁川至广州等高需求航线现有航权配额已被两国航空公司完全使用，新增航权将使这些航线得以顺利增加班次。

具体而言，仁川飞往北京、上海、广州、大连、成都、哈尔滨的航班每周各新增7班，合计新增42班。其中，仁川至上海航线将由每周56班增至63班；仁川至广州航线将由每周21班增至28班。

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韩国地方机场航线扩充

新协议同时扩大韩国地方机场飞往中国的航线安排。釜山、清州等韩国地方城市将可直飞广州、成都、深圳、重庆、昆明、西安、乌鲁木齐、哈尔滨、沈阳、延吉等10个中国城市，每周新增14班。过去，这些地方的旅客前往中国主要城市往往需要经仁川机场转机，新安排将大幅提升出行便利性。

货运方面，往返韩国与中国天津、郑州、鄂州、合肥四大货运机场的航班，每周将新增14班。

客运量已超疫情前水平

韩国国土交通部资料显示，今年第一季韩中往返客运量约439万人次，已超越疫情前2019年同期的414万人次水平。仁川至上海航线去年的平均客座率更高达89%，座位供应被认为处于「绝对不足」状态。

韩国国土交通部航空政策主管李世荣（Lee So-young）表示，在两国交流持续增加之际，双方透过积极的航空谈判及时达成航权扩大协议，是令人鼓舞的成果。他表示，此举将有助于吸引更多中国旅客赴韩观光、提升韩国民众赴中国旅行及进出口企业的便利性，并促进韩国航空公司拓展中国市场。

韩国当局计划在今年下半年内迅速向航空公司分配新增航权，为航班增设提供支持。