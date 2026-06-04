深圳「榜一大哥」约女主播开房 携20万练功券骗财骗色终获刑

内地网络直播盛行，衍生不少网恋骗案。深圳前海蛇口自贸区人民检察院近日公布一宗典型诈骗案，一名男子在网络直播间假扮家境优渥的「榜一大哥」，以30万元（人民币，下同）酬劳诱骗女主播到酒店开房。期间，该名男子展示一袋多达20万元的「现金」博取信任，与女方发生性行为后，更以资金周转为由反骗走对方1万元。女主播事后惊觉所谓「现金」全属银行点钞用的「练功券」，愤而报警。涉案男子最终因诈骗罪成，被判处有期徒刑及罚金。

阔绰打赏塑「土豪」人设

据检察院案情透露，化名小琳的女主播于去年（2025年）4月在网络平台直播时，结识涉案男子沈某。沈某频繁在直播间内大手笔打赏，加上其社交帐号刻意营造出财力雄厚的光鲜假象，成功令小琳卸下防备，误以为遇上理想对象。待双方熟络后，沈某提出线下见面，并承诺只要「春宵一刻」，便会当场给予30万元作为酬劳。

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深圳男扮富豪约女主播开房，携20万练功券骗财骗色。 示意图/unsplash

二人随后于深圳一间酒店房间会面。沈某抵达时携带一大袋声称装有20万元的「现金」，面对沉甸甸的纸钞，小琳疑虑全消，遂与对方发生性行为。然而，沈某得手后并未罢休，再编造谎言称生意急需资金周转，惟个人银行帐户突遇故障被冻结。凭借早前精心建立的「富豪」形象，他成功博取小琳信任，反从女方手中骗取1万元，并将该笔款项用于个人日常消费。

两人分别后，小琳仔细检查该袋「现金」，赫然发现所有钞票皆为银行职员用作练习点钞、印有显著「练功券」字样的纸币代用品，毫无实际流通价值。小琳随即联络沈某求证，却发现已被对方封锁帐号，始觉人财两空并报警求助。

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警方于同年5月将沈某拘捕归案。前海检察院经审查后认为，沈某以非法占有为目的，虚构事实及隐瞒真相，遂于去年9月以诈骗罪对其提起公诉。法院最终采纳检方量刑建议，判处沈某有期徒刑，并处罚金。

检察官借此案提醒公众，网络交友存在极强的资讯不对称性，陌生网友的「富豪」包装及重金馈赠多属虚假。市民应树立理性的交友观念，切勿轻信口头的高额金钱承诺；在线下会面及金钱往来时必须保持高度警惕。若不幸遭遇网络诈骗，应及时保留聊天记录及转帐凭证等证据，并第一时间报警求助。