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全国高考2026︱广州地铁设考生优先通道 文具雨衣免费取借

即时中国
更新时间：12:30 2026-06-04 HKT
发布时间：12:30 2026-06-04 HKT

2026年全国普通高校招生统一考试（高考）将于6月7日开考，考生虽然较去年减少约45万人，至1290万人，但全国各地仍如临大敌，纷纷做好各种准备确保考生顺利应试。广州地铁便开通了绿色快速通道、爱心文具袋、列车禁止鸣笛等措施，确保考生准时抵达，在不受干扰情况下出战高考。

列车全天禁鸣笛

据《广州日报》报道，广州高考将于6月7日至9日举行，有近7万考生参加，全市共设定考点72个，其中有38个考点邻近地铁站。

广州地铁在高考期间为考生设快速通道。资料图片
广州地铁在高考期间为考生设快速通道。资料图片
广州地铁在高考期间，为考生提供爱心文具袋、药箱及雨衣等。资料图片
广州地铁在高考期间，为考生提供爱心文具袋、药箱及雨衣等。资料图片
广州地铁在高考期间，为考生提供爱心文具袋、药箱及雨衣等。资料图片
广州地铁在高考期间，为考生提供爱心文具袋、药箱及雨衣等。资料图片


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为保障考生出行，广州地铁全线网将加配备用列车，根据考场附近客流调配行车，保障通行顺畅。同时，邻近高考考点及常态化客流管控车站，将在安检口、进出闸机处增设「考生快速绿色通道」，考生及陪同家属可凭准考证优先通行。此外，如遇票卡异常无法正常进出站等状况，车站将第一时间优先处理，全力保障考生顺畅赴考。

高考期间，正线地面、高架区段及邻近考场的车辆段将全天停止列车鸣笛，降低考场周边噪音。

高考期间料日日有雨

此外，广州地铁在陈家祠、沙涌、东山口、市二宫、鹭江、华师、植物园、天河公园、珠江新城、从化客运站、北滘公园共11个邻近考点的车站设定「爱心助考驿站」，配备爱心文具袋、便民药箱、一次性雨衣和便民雨伞等物资，供考生免费取用和租借。

广州地铁提醒，考生如在赴考、乘车过程中遇到困难，可随时联络车站工作人员或拨打96891广州地铁服务热线寻求帮助。

不过，中国天气网气象分析师叶梦龙表示，未来一周，南方有两轮降雨，影响贵州、湖南、江西等十多个省，6月3日至9日广州、福州、昆明将雨水全勤，周日至下周初雨势较强。

 

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