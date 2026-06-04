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港珠澳大桥︱入境男神色惊青裤袋「胀卜卜」 搜出15只重逾4公斤活龟︱有片

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更新时间：11:50 2026-06-04 HKT
发布时间：11:50 2026-06-04 HKT

有男旅客月前经港珠澳大桥珠海公路口岸入境内地时，因神色紧张，裤袋不正常地「胀卜卜」，遭海关搜查，发现裤袋内有15只属濒危物种的活龟。

带濒危物种可追究刑责

海关发布6月3日消息，指4月15日8时许，海关关员在港珠澳大桥珠海公路口岸珠港进境旅检大厅实施监管时，发现一名选择「绿色通道」通关的旅客神情异常，且裤子口袋部位存在明显外凸变形，遂对其实施拦截。

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经进一步检查，关员在其裤子两侧的口袋内查获用袜子捆绑的15只活体龟，总重量4.15公斤。该旅客无法提供合法证明档案。

5月27日，经广东海正司法鉴定所鉴定，该批活体龟共6个物种，分别是剃刀麝香龟、东部箱龟、锦箱龟、钻纹龟、条纹动胸龟和头盔动胸龟。其中，剃刀麝香龟、条纹动胸龟和头盔动胸龟均被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅱ。根据相关法律法规，除合法持有野生动植物进出口证书外，禁止携带濒危物种及其制品进出境，情节严重构成犯罪的将依法追究刑事责任。

 

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