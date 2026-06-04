微短剧乱象︱国家广电局展专项治理 打击低俗有害侵权内容

新华社报道，国家广播电视总局3日晚通报，总局日前部署开展微短剧有害低俗内容和侵权盗版专项治理。本次专项治理为期2个月，将依法依规集中治理部分微短剧存在的涉儿童有害、软色情擦边、拜金炫富、畸形婚恋观、封建糟粕、暴力复仇、低俗片名、侵权盗版等8个重点问题，规范微短剧创作传播行为，进一步营造清朗健康的行业发展生态。



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广电总局有关负责人表示，本次专项治理对于营造微短剧行业良好内容生态具有重要意义。各省级广电行政主管部门要切实履行属地管理责任，建立巡查与抽查机制，对辖区内平台和制作机构实行全周期、动态化监管；相关平台和制作机构要认真落实主体责任，积极主动开展全面排查，对发现的问题内容即查即改、处置到位。

在扎实开展专项治理的同时，深入实施「微短剧精品创作传播『五个一批工程』」，著力提升微短剧创作质量。专项治理结束后，广电总局将及时总结经验，开展常态化监测监管，制定完善法规制度，进一步营造良好网路视听环境。