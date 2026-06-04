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中国观察：神舟二十三号乘组 谁会破天荒驻留1年?

即时中国
更新时间：09:14 2026-06-04 HKT
发布时间：09:14 2026-06-04 HKT

首位香港航天员、载荷专家黎家盈已进驻中国太空站9天，虽然官方暂未公布最新情况，但相信各项工作已陆续展开。今次二十三号乘组的最大不同，是3名航天员中有一位将单次驻留太空站1年。这将是中国航天史首次，由谁肩负这重大任务，暂未公布。

5月25日，航天员系统副总设计师吴大蔚对央视《新闻1+1》说，驻留时间从半年延长到1年，对航天员的身体、心理、各项操作的复杂性，还有应对风险的概率都是挑战，「目前的两名航天员都具备基本素质和能力。」

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从吴大蔚的回答显示，当局已初步选定了神舟二十三号的其中2名航天员，作为驻留1年的候选人。

根据官方新华社介绍，朱杨柱分别担任神二十三指令长、航天飞行工程师，张志远担任航天驾驶员，两人属于中国第三批航天员，比黎家盈早一批，经验较多。

有内地航天爱好者也撰文分析，载荷专家主要负责科研工作，暂时不太可能执行长达1年的飞行任务，因此由黎家盈驻留1年的可能性较低。

那么究竟是朱杨柱还是张志远？论年龄，两人均为40岁；论经验，这是朱杨柱第2次升空，张志远则是首飞。

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张志远机会较大

不过，央视早前在介绍张志远的时候，特别提到他「除了作为驾驶员的本职工作，还要负责空间生命科学与人体研究的相关数据纪录」，而这正是今次延长太空驻留时间的主要目的之一。从任务上来看，张志远驻留1年的机会较大。

依吴大蔚表示，在未来半年的飞行过程中，每个月都会对航天员的状态进行全面评估，不管是身体、心理状态、操作的稳定性以及对于任务的认识和综合表现，经过这些综合评估，最终才会确定执行1年期驻留工作的人选。这代表一切还存在变数。

纪晓华 

 
 
 
 
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