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Hello Kitty︱瑞幸联乘活动爆灾难 公仔挂件串错字变「Heelo Kitty」

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更新时间：10:15 2026-06-02 HKT
发布时间：10:15 2026-06-02 HKT

继广东7-11雪条海报校对错误，将「夯爆了」变「劣爆了」后，瑞幸咖啡最近推出的Hello Kitty联乘周边产品，也被发现标签串错字，变成「Heelo Kitty」。

推手机挂链、纹身贴纸等产品

内地多名网民6月1日在社交平台发帖，指瑞幸咖啡与Hello Kitty的联名限定周边，产品标签出现拼错字的低级错误，将家传户晓的「Hello Kitty」IP（品牌创建独特角色的方式），写错为「Heelo Kitty」。

据了解，瑞幸这次联乘活动，推出的「Hello Kitty」周边产品，包括毛公仔挂件、手机挂链、纹身贴纸、马克杯、徽章等。

相关新闻：广东7-11︱雪条海报「夯爆了」乌龙变「劣爆了」 公关灾难变最佳宣传

从网民晒出「Heelo Kitty」毛公仔挂件的地域看，分别涉及辽宁、河北、黑龙江、湖北、江苏等地。但亦有，广东、北京、天津等地也有网友晒出印字正确的版本。

海峡都市报指，于瑞幸点单小程序上，购买59.9元的指定双杯套餐，即可获得该毛绒挂件，目前仍在正常销售。

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针对此次拼写错误事件，瑞幸咖啡客服指，已将情况 反馈给相关部门，将由专人进行答复。同时，遇到相关问题的消费者也可以致电瑞幸反馈，瑞幸会进行核实处理。

 

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