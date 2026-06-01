南天门计划︱央视爆新细节：「白帝」全频段隐身 「玄女」配粒子炮︱有片

央视今年1月报道充满科幻味的「南天门计划」概念，由12万吨级空天母舰「鸾鸟」，到可在大气层外作战的「玄女」无人机，全都充满科幻味道。央视5月31日，再在节目中透露更多「南天门计划」的细节，再次吸引大量军迷讨论。

「鸾鸟」母舰最大起飞重量12万吨

据央视网报道，「南天门计划」是由中国航空工业集团（中航环球）自主构建的官方航空科幻IP，构想是建造一支由大型战略空天载机平台、空天战机和战术机甲组成的全球综合战略防御体系。

介绍指，计划中的「白帝」空天战机：采用全频段隐身，可以在有人无人间自由切换，可变翼结构能实时调整气动布局。

「鸾鸟」空天母舰：全长242米，翼展684米，最大起飞重量12万吨，可搭载88架「玄女」战机。



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「玄女」无人制空战机：可在大气层外作战，使用粒子加速炮、高超声速导弹等武器。

「紫火」通用垂直起降平台：预定时速为7,000至8,000公里，适应低重力、稀薄大气等多种环境，可在危险区域执行救援。

据军事专家王明志今年1月指，「南天门计划」「南天门计划」将高超声速飞行、空天双模动力组合、超材料隐身、飞行器自适应构型、无人自主集群协同、AI赋能高效决策、定向能武器、空天往返等离散前沿技术，整合为以科幻战机为载体的体系构想，「这些离散的前沿技术，不是能不能实现的问题，而是哪些先实现、何时都实现的问题。」