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化骨水︱湖南罐车追撞泄最强腐液氢氟酸 当局急封路疏散民众清埋︱有片

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更新时间：10:48 2026-06-01 HKT
发布时间：10:48 2026-06-01 HKT

湖南衡阳市发生严重化学品泄漏事故，一辆载运俗称「化骨水」的氢氟酸罐车，发生追尾，导致罐体受损泄漏剧毒氢氟酸。当局急封闭相关路段及疏散周边民众，启毒应急机制清理。  

腐蚀性超过硫酸

据内媒报道，事发于5月30日7时24分，一辆由江西九江运往衡阳的氢氟酸罐车，在南岳区南岳镇X051衡山路发生追尾，导致化学品泄漏。现场无人员伤亡。

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由于氢氟酸含剧毒，衡阳市紧急启动应急响应公安、消防救援、生态环保，交警交通等赶到现场，对事故路段部分车道封闭，疏散周边群众，同时加强环境监测，全力确保环境安全。

同时，大批穿有防化服人员到场，堆起沙包，防止污染范围扩散，再针对氢氟酸清理。

氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，呈无色透明状，带有刺激性气味且易挥发，是具有强腐蚀性的危险化学品，危险性超过硫酸、盐酸等强酸，而且腐蚀范围更广，能溶解金属、玻璃等物质，甚至能侵蚀人体最坚硬的骨骼，俗称「化骨水」。

 

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