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《逐玉》张凌赫︱「粉底将军」访南宁商场 粉丝逼爆玻璃丧尸式涌入致5伤︱有片

即时中国
更新时间：17:48 2026-05-31 HKT
发布时间：17:48 2026-05-31 HKT

内地人气古装剧《逐玉》的将军男主角张凌赫，因精致妆容被网民戏称粉底将军。张凌赫今日在广西南宁出席活动，吸引大量狂热粉丝到场，将商场玻璃幕门挤爆，粉丝的疯狂画面在网上热传。

中新网报道，事发地居委会确认，玻璃门因人太多被挤爆，现场有5人被轻微擦伤，均已送医检查治疗。随后活动方发布通知，根据相关部门要求，今天线下活动临时取消。张凌赫亦在下午改为线上直播。

活动取消改线上直播

记者从事发地居委会获悉，玻璃门确系因人太多被挤爆，现场有5人被轻微擦伤，均已送医检查治疗。

张凌赫今午（31日）在广西南宁万象城出席品牌活动前，数以千计粉丝早上已闻风赶来，挤满商场外，等待商场开门营业霸位追星。

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由于人数太多，个个争相想抢先进入商场占据有利位置，商场的玻璃门终抵受不住压力，应声破裂。

现场狂热粉丝，未被惊悚场面吓倒，即时趁机从缺口涌入商场，狂奔到活动举办位置，争看张凌赫的风采，从网上流出的现场照片可见，大批人潮挤满整个商场6层楼。

张凌赫30日就被粉丝目击搭乘高铁抵达南宁车站，一身休闲的私服穿搭被大赞「男大生感拉满」，为今日下午2点的眼镜品牌活动做准备。没想到，从一大早微博上就开始流传活动现场粉丝传来的影片，只见商场尚未营业，外头已经涌入大批粉丝，被挤得水泄不通。

 

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