热浪袭印度︱宿舍无冷气靠冰水解暑 中国留学生顶唔顺提早回国

热浪袭印度，印度北部与中部平原地区正遭遇持续性极端高温天气，其中邦班达地区最高气温飙升至48.2℃，首都新德里最高气温达到45℃。内地传媒报道，有中国留学生不堪当地高温，加上宿舍没有冷气，决定提前回国。



内地封面新闻报道，新德里的尼赫鲁大学念研一的中国留学生卢嘉艺（小卢）形容当地环境恶劣。他表示，4月底时，当局预报40至43℃，宿舍内没有冷气机，只有电扇，细小房间空气焗促，只有一个没有窗纱的窗户，一开窗蚊子入房咬他。

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小卢表示，宿舍整晚转动的风扇吹出的是热风，感觉自己的内脏在「沸腾」。除了冲凉，她每日用宿舍提供的冰水作降温之用，每晚多达5公升。白天时段，由于课室冷气没太大作用，卢嘉艺就用带著电脑去连锁咖啡店。



面对酷热日子差不多半个月，原本放暑假打算留在印度拍摄些素才，小卢忍受不了天气，决定回国避暑。



小卢忆述，今年4月中旬，她到瓦拉纳西看场景，见到当地人为了消暑，有人睡在大街上和恒河边上。据悉，截至2024年，14多亿人口的印度，只有9400万台空调，普及率不到10%。