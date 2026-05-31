长安启源A07︱启动智驾40秒即插车尾致3死 货柜车司机违泊遭刑事强制

江西赣州市应急管理局近日公布，一宗涉及使用电动车智驾功能的致命交通事故的调查报告，指驾驶长安启源A07纯电动车的司机，在启动智驾后40秒，因为分心追尾撞上违泊在快车道的货柜车车尾，导致包括私家车司机在内的3人死亡。货柜车司机则被采取刑事强制措施。

网民：车辆未配备智驾功能

据「新黄河」报道，《赣州瑞金济广高速「10·2」较大道路交通事故调查报告》指出，该宗发生于2025年10月2日凌晨4时的严重交通事故，经调查确定，是私家车司机分心驾驶，以及货车严重违法停车，共同导致事故发生，双方均负事故直接责任。因轿车驾驶员已在事故中死亡，依法免予相关处罚；目前，司法机关已对货车驾驶员采取刑事强制措施。

报告指，10月2日凌晨3时54分，轿车驾驶人张某驾驶车辆驶离宁都东服务区。3时59分34秒，张某主动开启IACC功能，车辆进入辅助驾驶状态。

4时0分9秒至事故发生前数秒内，驾驶员未踩下加速或制动踏板。在此过程中，车辆也未对前方静止货车实施有效避让或制动干预。

事发前，货车驾驶人谭某兵因不会切换主副油箱，导致主油箱燃油耗尽，车辆最终在左侧快车道内熄火停车。车辆停下后，谭某兵在车尾后方摆放了4个警告锥筒，但最远距离不超过45米，未达到相关法规要求的150米标准。

网民表示，「把自己命运交给智驾？」、「A07这车哪有智驾？就个定速巡航也叫智驾了？」、「还是自己开车更放心！」、「不规范驾驶就别赖车」、「这跟辅助驾驶都不沾边吧，顶多是车道保持」。