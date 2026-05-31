鲜奶雪糕包装大字「不加一滴水」 成分表玩自爆「多水走奶」

内地再出现离谱商品宣传。东北一款包装上大字标明「不加一滴水的鲜奶雪糕」，成分表首位却是「水」，而且没有鲜奶只有「奶粉」。厂方指新版包装已改「一滴水」。

厂家曾涉虚假宣传被罚款

被网民批评失实陈述的，是黑龙江牡丹江市海林市柴河镇中兴冷饮厂推出的产品。该款「臻品鲜奶」雪糕，其包装袋上印有「不加一滴水的鲜奶雪糕」。



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不过，从包装背面的成分表，首位却是「饮用水」，而且并无鲜奶，只有「全脂奶粉」。

「不加一滴水的鲜奶雪糕」涉及虚假宣传。

「不加一滴水的鲜奶雪糕」涉及虚假宣传。

涉事工厂已更换新包装。

网民纷纷质疑，「改名一滴水哈哈哈」、「鲜奶用的是奶粉呀？就是虚假宣传」、「妥妥的虚假宣传」、「配料首位就是水，自己锤自己」、「意思是，不加一滴，要加很多水」、「改名叫『不含一滴水』才对」。



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中兴冷饮厂雪糕销售负责人指，「不加一滴水」 的包装已使用近十年，承认字样确曾引起消费者质疑和「职业打假，2025年已加新改为「一滴水的鲜奶雪糕」。

至于包装主打「鲜奶」但成分表只有奶粉，该负责人指，国内中小型厂家考虑到原料保质期和工艺稳定性，通常用浓缩鲜奶或奶粉。

海林市柴河镇市场监督管理所工作人员表示，此前已介入处理该厂家涉嫌虚假宣传，已处以罚款并要求停用相关违规包装。市面上现存的旧版包装可能是其他地区经销商的存货。