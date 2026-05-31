辽宁小子染白发穿皮褛扫街 扮黄仁勋影片播放量破百万

28岁的辽宁小伙杨洋近日因模仿辉达CEO黄仁勋而走红全网。他发布了23条模仿黄仁勋的视频，多条播放量破百万。有律师提醒，若恶意歪曲、丑化、侮辱以博取眼球，可能侵害名誉权。

穿上黑皮褛化名「黄银勋」

影片中，杨洋对着手机镜头，往刚喷了发胶的头发上抹了一把面粉，戴上10元（人民币，下同）买来的眼镜，穿上网购100元的黑色皮褛，全套装备仅花不到200元，化名「黄银勋」。他一手端着蜜雪冰城的「蜜桃四季春」，一手拎着显卡模型，模仿黄仁勋发布会上的招牌动作。



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杨洋表示，此前他只是个喜欢用手机记录农村创业生活的普通农民，直到去年7月，一位网友建议他模仿黄仁勋，没料到意外走红。

对突然爆红，杨洋坦言，非常担心收到辉达法务团队律师信。有律师表示，以娱乐为目的的模仿属于言论自由、网络创意表演范畴，值得包容。杨洋未恶意丑化黄仁勋，公众也能清晰辨别为模仿而非本人，故一般不构成侵权。