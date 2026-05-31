Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辽宁小子染白发穿皮褛扫街 扮黄仁勋影片播放量破百万

即时中国
更新时间：08:40 2026-05-31 HKT
发布时间：08:40 2026-05-31 HKT

28岁的辽宁小伙杨洋近日因模仿辉达CEO黄仁勋而走红全网。他发布了23条模仿黄仁勋的视频，多条播放量破百万。有律师提醒，若恶意歪曲、丑化、侮辱以博取眼球，可能侵害名誉权。

穿上黑皮褛化名「黄银勋」

影片中，杨洋对着手机镜头，往刚喷了发胶的头发上抹了一把面粉，戴上10元（人民币，下同）买来的眼镜，穿上网购100元的黑色皮褛，全套装备仅花不到200元，化名「黄银勋」。他一手端着蜜雪冰城的「蜜桃四季春」，一手拎着显卡模型，模仿黄仁勋发布会上的招牌动作。


相关新闻：特朗普访华︱NVIDIA黄仁勋皱眉饮豆汁成热话 商家推「大佬同款」爆红︱有片

杨洋表示，此前他只是个喜欢用手机记录农村创业生活的普通农民，直到去年7月，一位网友建议他模仿黄仁勋，没料到意外走红。

对突然爆红，杨洋坦言，非常担心收到辉达法务团队律师信。有律师表示，以娱乐为目的的模仿属于言论自由、网络创意表演范畴，值得包容。杨洋未恶意丑化黄仁勋，公众也能清晰辨别为模仿而非本人，故一般不构成侵权。

 

 
 
最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
影视圈
10小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
17小时前
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
2026-05-30 09:00 HKT
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
13小时前
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
影视圈
16小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
10小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
2026-05-30 07:00 HKT
欧联决赛｜法定时间连加时1：1 阿仙奴互射12码不敌PSG饮恨。美联社
欧联决赛｜法定时间连加时1：1 阿仙奴互射12码不敌PSG饮恨
足球世界
5小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
23小时前